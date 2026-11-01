Происхождение

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен в северной части Франции. Известно, что род Макрона происходит из небольшого населенного пункта Оти в департаменте Сомма в регионе О-де-Франс. По национальности француз. Родители будущего президента Франции были связаны с медициной: отец работал в Университете региона Пикардия и был профессором неврологии, а мать — врачом и консультантом по медицине. Мать и отец отметились участием в протестных акциях в 1968 году.

Детские и юношеские годы

Детство юного Эммануэля прошло в Амьене. Отпечаток на отношения ребенка с родителями наложила смерть его старшей новорожденной сестры, что самым тяжелым образом отразилось на родителях мальчика. Несмотря на не слишком активное общение между мальчиком и его родителями, семья была добропорядочная и обеспеченная. Когда Эммануэль был маленьким, то воспитание получил преимущественно от бабушки, которая активно занималась внуком. Она, директор колледжа, научила его любить искусство, философию и литературу, а также привила интерес к политике и музыке, обучила играть на фортепиано. Именно благодаря бабушкиному воздействию юный Макрон с детства придерживался левых политических взглядов. Ребенком он был достаточно талантливым. В 16 лет стал лауреатом конкурса по французскому языку, занял третье место на конкурсе фортепиано в консерватории Амьена. Он также был лучшим учеником в классе, но его одноклассники не особенно интересовали его в качестве собеседников, и общаться он предпочитал больше с преподавателями.

Будучи ребенком, будущий президент получил хорошее базовое образование. Сначала это было обучение в иезуитском частном колледже, а после — в лицее Анри IV. В 1999 году Эммануэль Макрон окончил филфак парижского университета Нантер в Париже. Университет является вторым по величине во Франции студенческим городком с территорией в 27 гектаров. В 2001 году окончил престижный институт политических исследований Sciences Po, который считается кузницей кадров для политической элиты страны. ФОТО: JOEL MARKLUND/DPA/GLOBAL LOOK PRESS

Отношение к религии

Известно, что родители Макрона считали себя агностиками и не крестили своих детей, однако сам Эммануэль в возрасте 12 лет настоял на том, чтобы его крестили.

Эммануэль Макрон относится к религии с уважением и поддерживает принципы секулярного государства во Франции. Он придерживается идеи, что религия должна быть отделена от политики и общественной жизни и что все религии должны быть равноправны перед законом. Он также признает важную роль, которую религия играет в жизни людей и общества, и поддерживает свободу вероисповедания и практики религии. Администрация Макрона работает над содействием диалогу между различными религиозными сообществами и поощряет толерантность и уважение к различиям.

Начало профессиональной деятельности

Свою карьеру Макрон начал, еще будучи студентом — трудился помощником у известного философа, одного из видных представителей философской герменевтики Поля Рикёра. Взгляды этого человека на жизнь и политику серьезно повлияли на мировоззрение Макрона. Те, кто общался с ним, характеризовали его как начитанного и образованного человека. Окончив обучение в 2004 году, он получает работу в министерстве экономики Франции на должности инспектора и работает там до 2008 года. Важной точкой в его карьере стало приглашение войти в состав комиссии, которая занималась предложениями по активизации роста экономики страны. Возглавлял комиссию видный французский банкир и экономист Жак Аттали, а в ее состав входили 17 ведущих бизнесменов Франции. Войдя в состав комиссии, Макрон серьезно расширил свои связи в сфере политики, СМИ и экономики. У него появилось много друзей при власти, которые также сыграли определенную роль в карьере молодого амбициозного управленца. В 2008 году Макрон переходит на работу в банк Rothschild & Cie, принадлежащий известной семье Ротшильдов. Благодаря этому жизненному этапу в некоторых СМИ Макрона иногда называют «человеком Ротшильдов». Так или иначе, но молодому банкиру не потребовалось много времени, чтобы подняться по карьерной лестнице, и уже через два года он стал управляющим партнером, а также заработал для себя многомиллионное состояние. Хороший капитал, обширные связи и репутация стали для Макрона трамплином на вершину власти.

За время работы в банке Макрон заработал свыше трех миллионов евро, после чего его политическая карьера резко пошла в гору, и уже в 2012 году он стал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Спустя два года он покинул и этот пост, чтобы в 36 лет стать уже министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. Свою знаменитую фразу «Лучший способ позволить себе костюм — это работать» Макрон произнес, будучи именно министром.

На посту министра Макрон добился принятия закона о реформе в экономике, состоявшей более чем из 200 пунктов. Реформа предполагала либерализацию транспорта, строительства, торговли и малого бизнеса, а также предусматривала снижение масштабов государственного контроля. Разрешала конкуренцию в сфере автобусных перевозок, а магазины розничной торговли теперь могли работать по воскресным дням. Работа в должности министра закончилась тем, что Макрон вступил в разногласия с действующей властью и принял решение о создании собственного политического движения. Оно получило название «Вперед» и просуществовало до апреля 2017 года. Фото: Global Look Press

Во главе Франции

В ноябре 2016-го Макрон выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции. По данным некоторых СМИ, становиться президентом он не планировал, не будучи уверенным в своих силах, и решение это пришло к нему спонтанно. Он не причислял себя ни к правым, ни к левым, пытаясь таким образом набрать дополнительные голоса с обеих сторон.

На пост президента Франции Макрон был избран в весьма молодом возрасте для такой должности — ему было всего 39 лет. Он стал самым молодым президентом за всю историю страны, победив во втором туре с поддержкой 66% избирателей. «Французская Республика получила самого молодого правителя в истории. Процесс выборов был необычным и интересным», — описывали французские СМИ процесс победы Макрона. Однако более 6% избирателей в знак протеста кинули в урны пустые бюллетени.

Макрон показывает себя в качестве приверженца стратегического партнерства с Америкой и укрепления интеграции в Евросоюз. Он ратует за рынок при ограничении иностранных инвестиций, а также выступает сторонником увеличения расходов на армию, полицию и спецслужбы, а также за политику открытых дверей для мигрантов.

Курс Макрона часто приводит к периодическим массовым протестам по всей Франции. В сентябре 2024 года тысячи митингующих в очередной раз вышли на улицы Парижа, чтобы высказать власти недовольство проводимой политикой, а также новым кабинетом министров. Эммануэля Макрона митингующие призвали уйти в отставку, а также скандировали: «Долой правительство Барнье!».

Российско-французские отношения

При Макроне отношения между Россией и Францией менялись в разные периоды времени. Во время первого диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным политики договорились поддерживать «обоюдную готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения». Макрон заявлял, что с уважением относится к России, и приглашал Путина во Францию. Первая встреча между двумя президентами прошла в мае в Версальском дворце.

Отношения между двумя лидерами можно было охарактеризовать как конструктивные, однако со временем они измени