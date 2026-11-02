Российский фигурист-одиночник. Заслуженный мастер спорта. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, десятикратный чемпион России.

Делит с Йиллисом Графстремом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном катании. Является рекордсменом по числу побед на чемпионатах России среди всех дисциплин фигурного катания.

Первый фигурист, выполнивший на соревнованиях каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер; первым среди мужчин выполнил вращение бильман, каскад тройной аксель — ойлер — тройной флип.

31 марта 2017 года заявил о завершении спортивной карьеры.

В 2022 году Украина ввела персональные санкции против Плющенко.

Детство

Евгений Викторович Плющенко родился 3 ноября 1982 года в поселке Джамку Хабаровского края. Сюда его родители Виктор Борисович и Татьяна Васильевна Плющенко переехали на строительство БАМа.

По достижении трехлетия сына семья переехала в Волгоград, здесь у Евгения появилась сестренка Елена.

Юность

В четыре года мама отвела мальчика в фигурное катание по совету врачей — нужно было укреплять часто болеющий организм. Дворец спорта в Волгограде, где тогда находилась единственная в городе Школа фигурного катания, стал стартовой площадкой для Жени. Первым тренером будущей звезды льда стала Татьяна Скала — с ней мальчик завоевал свою первую награду «Хрустальный конек» в 7 лет.

В 1990 году тренер у Плющенко сменился — наставником фигуриста стал Михаил Маковеев. Под его началом юный спортсмен освоил за три года все тройные прыжки, включая аксель.

В 11 лет Плющенко переехал в Петербург вместе с мамой — ледовую арену в Волгограде закрыли. Он стал тренироваться у Алексея Мишина, с которым прошел весь свой дальнейший путь до завершения карьеры.

1998 — окончил среднюю школу №91 Петроградского района Санкт-Петербурга

1994 — учащийся ДЮСШ по фигурному катанию Санкт-Петербурга

2000–2005 — окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф.Лесгафта

2004 — студент экстерн-факультета туризма и гостиничного хозяйства Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета

Семья

Летом 2005 года Евгений сыграл свадьбу с Марией Ермак — дочерью петербургского бизнесмена Георгия Ермака. Но из-за постоянных сцен ревности союз распался через два месяца. Позже семья воссоединилась — Мария была в положении. 15 июня 2006 года у пары родился сын Егор. Официально первый брак Плющенко был расторгнут в 2008 году, когда фигурист уже больше года встречался с Яной Рудковской, с которой познакомился во время подготовки к конкурсу «Евровидение». На следующий год они поженились. Вместе более 15 лет.

6 января 2013 года у них появился сын Саша, которого родители в шутку прозвали Гном Гномычем. Через семь лет, в 2020 году, у пары родился второй ребенок, Арсений. Они также вместе воспитывают сыновей Яны, Николая и Андрея.

Спортивные достижения

1997 — чемпион среди юниоров

2000 — чемпион Европы

2001 — чемпион Европы

2001 — чемпион мира

2002 — серебряный призер Олимпийских игр

2003 — чемпион Европы

2003 — чемпион мира

2004 — чемпион мира

2005 — чемпион Европы

2006 — чемпион Европы

2006 — олимпийский чемпион в одиночном катании

2010 — серебряный призер Олимпийских игр

2010 — чемпион Европы

2012 — чемпион Европы

2014 — олимпийский чемпион в командных соревнованиях

Рекорды Евгения Плющенко

24 декабря 2009 года — чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Плющенко показал лучший результат в короткой программе на российских соревнованиях — 100,09 балла

20 января 2010 года — чемпионат Европы в Таллине (Эстония). Установил новый мировой рекорд в короткой программе — 91,30 балла

12 ноября 2022 года — ледовое шоу «35 лет на льду» в Москве. Установил рекорд по числу исполненных подряд бедуинских прыжков — 21 раз

Евгений Плющенко первым исполнил ряд сложнейших каскадов с четверными прыжками и тройным акселем. За всю свою соревновательную карьеру он успешно выполнил более 100 четверных прыжков. Фото: AP

Технические достижения

2002 — Фигурист исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер на Кубке России

Вращение бильман. Плющенко первым среди мужчин выполнил этот элемент

2001 — Каскад тройной аксель — ойлер — тройной флип

2001 — Комбинация 3T–3T–3Lo-2Lo. Ее Плющенко впервые исполнил на гала-концерте ARD 2001 года

Олимпийские игры-2014

Четвертая Олимпиада для спортсмена. Евгений Плющенко на Олимпийских играх 2014 года в Сочи выступил в командном турнире. Он набрал рекордные для себя 91,39 балла, опередил действующего чемпиона мира Патрика Чана и уступил только японцу Юдзуру Ханю. Плющенко занял второе место в короткой программе в командном турнире и принес команде 9 очков. Он выиграл произвольную программу, принеся команде 10 очков и обойдя своего главного конкурента в этой программе — канадца Кевина Рейнольдса. Сборная России выиграла командные соревнования.

13 февраля 2014 года Плющенко должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании, но снялся с соревнований в короткой программе за минуту до начала выступления в связи с травмой спины. В тот же день официально объявил о завершении спортивной карьеры.

Завершение карьеры

31 марта 2017 года Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» объявил о завершении спортивной карьеры.

По словам фигуриста, он открывает свою академию, где будет работать в качестве тренера.

Карьера тренера

Евгений Плющенко после окончания спортивной карьеры не собирался почивать на лаврах и решил начать тренерскую карьеру. В короткий срок объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко». С самого начала и до сегодняшнего момента фигурист лично проводит тренировки по системе своего тренера Алексея Мишина. Воспитанники академии: Фото: Соцсети

2017 — Аделина Сотникова. Олимпийская чемпионка, в академии Плющенко со дня ее основания. Сейчас принимает участие только в коммерческих шоу

2017 — Екатерина Рябова. Работает с момента основания школы. В 2018 году меняет спортивное гражданство и представляет Азербайджан.

2017 — Серафима Саханович. Заняла пятое место на этапе серии Гран-при в США — турнире Skate America. Однако затем покинула его группу из-за семейных и финансовых проблем. Плющенко встретил решение Саханович крайне негативно и жестко критиковал фигуристку.

2018 — Анастасия Тараканова. Фигуристка пришла в академию летом 2018 года, перейдя от тренера Этери Тутберидзе. Под руководством Плющенко она выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне и заняла третье место в финальном турнире. Позже ушла из академии. Ее не устраивал тренировочный процесс.

2019 — Софья Титова. Фигуристка начинала спортивный путь в группе Тутберидзе. В январе 2020 года она выиграла чемпионат Москвы в младшей возрастной группе. В этом же году заняла первое место на первенстве России.

2022 — Софья Муравьева. Фигуристка была включена в состав сборной России по фигурному катанию сезона 2022–2023 годов.

2024 — Макар Игнатов объявил о переходе в академию Евгения Плющенко и переезде в Москву. В 2024 году он также стал бронзовым призером чемпионата Санкт-Петербурга.

В академии работает олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

Бизнес

Ледовое шоу. Вместе с супругой Яной Рудковской он проводит коммерческие ледовые шоу.

Академия «Ангелы Плющенко». По информации из официальных источников, спортивная школа приносит около 17 млн рублей в год.

Награды и звания