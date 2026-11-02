Детство

Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в Луганской области УССР. Отец Владимир Александрович был газоэлектросварщиком, а мама Ольга Федоровна — преподавателем в ПТУ. В многодетной семье было четверо детей: Марина (г.р. 1974), Федор (г.р.1976) и младшие братья — Александр(г.р. 1981) и Иван (г.р. 1988).

Когда Федору исполнилось два года, семья переехала в Старый Оскол Белгородской области, где жили в коммунальной квартире, занимая одну лишь комнату, предназначенную для сушки белья.

Увлечение спортом

В 10-летнем возрасте Емельяненко начал заниматься самбо, дзюдо и самообороной. Любовь к спорту он прививал и своему брату Александру, которого брал с собой на тренировки. Впоследствии брат стал профессиональным атлетом и входил в десятку лучших тяжеловесов мира. Несмотря на усиленные тренировки, Федор никогда не забывал про учебу. После школы поступил в городскоеПТУ№22, которое окончил с красным дипломом по специальности электрик. В 2003 году он подал документы в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта. Через пять лет окончил курс и в этом же институте учился в аспирантуре.

В промежуток между институтами с 1995 по 1997год Емельяненко проходил службу в Российской армии. Сначала был распределен в Пожарные войска, а потом стал служить в танковой дивизии. В армии Федор находил место и время для тренировок, однако в более упрощенном виде. В его распоряжении были штанга и гири. Также он совершал кроссовые пробежки.

Выступления до ММА

После увольнения в запас в 1997году Емельяненко получил звание мастера спорта России по самбо, а спустя два месяца, выиграв международный турнир в Курске, стал мастером спорта по дзюдо. Через год Федор получил звание мастера спорта международного класса по самбо, завоевав первое место на престижном международном турнире класса «А» в Москве, а также стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо и бронзовым призером чемпионата России по самбо. Кроме того, в 1998году Емельяненко стал чемпионом по дзюдо среди Вооруженных сил России в категории до 100кг, а также стал вторым в абсолютной весовой категории.

В 1999 году Емельяненко был приглашен в российскую сборную по самбо, в составе которой стал бронзовым призером международных турниров класса «А», а также помог привести сборную России к золотой медали в командном чемпионате Европы в Стамбуле. Несмотря на спортивные успехи, из сборной Емельяненко ушел, столкнувшись с несправедливостью в судействе и принципе отбора в команду, а также в связи с необходимостью заработков. Именно последний фактор подтолкнул Федора к выступлению в боях по смешанным правилам уже на профессиональной основе, так как на тот момент он уже обзавелся семьей и материальной поддержки со стороны региональных спортивных организаций не хватало. Впрочем, Емельяненко продолжил выступать по самбо и впоследствии неоднократно становился чемпионом России и мира. Фото: Соцсети

В 2000 году Федор усиленно начал изучать технику бокса под руководством своего нынешнего тренера Александра Мичкова и сфокусировался на выступлениях в ММА. В это же время Емельяненко присоединился к клубу «Russian Top Team» («RTT»), находившемуся под управлением Владимира Погодина. В 2003 году Федор покинул «RTT», впоследствии указав на недобропорядочность Погодина, и присоединился к клубу «Red Devil Fighting Team» под руководством Вадима Финкельштейна, с которым работал большую часть своей спортивной карьеры.

RINGS

Японская организация RINGS стала первой организацией ММА, с которой сотрудничал Федор. Под ее эгидой Емельяненко провел 11 боев. Он победил таких бойцов, как Рикарду Арона и Ренату «Бабалу». Дважды завоевал чемпионский титул в тяжелом весе. Также Федор получил свое первое официальное поражение от японского бойца Цуёси Косаки при весьма спорных обстоятельствах. В 2021 году Федор автоматически стал чемпионом RINGS в 2001 году в тяжелом весе, так как американец Бобби Хоффман отказался выйти на бой, сославшись на травму.

Через год, на последнем турнире RINGS, Емельяненко победил Криса Хейзмена и завоевал титул чемпиона RINGS в абсолютной весовой категории.

В этом же году организация прекратила существование.

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