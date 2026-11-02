Детство
Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в Луганской области УССР. Отец Владимир Александрович был газоэлектросварщиком, а мама Ольга Федоровна — преподавателем в ПТУ. В многодетной семье было четверо детей: Марина (г.р. 1974), Федор (г.р.1976) и младшие братья — Александр(г.р. 1981) и Иван (г.р. 1988).
Когда Федору исполнилось два года, семья переехала в Старый Оскол Белгородской области, где жили в коммунальной квартире, занимая одну лишь комнату, предназначенную для сушки белья.
Увлечение спортом
В 10-летнем возрасте Емельяненко начал заниматься самбо, дзюдо и самообороной. Любовь к спорту он прививал и своему брату Александру, которого брал с собой на тренировки. Впоследствии брат стал профессиональным атлетом и входил в десятку лучших тяжеловесов мира. Несмотря на усиленные тренировки, Федор никогда не забывал про учебу. После школы поступил в городскоеПТУ№22, которое окончил с красным дипломом по специальности электрик. В 2003 году он подал документы в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта. Через пять лет окончил курс и в этом же институте учился в аспирантуре.
В промежуток между институтами с 1995 по 1997год Емельяненко проходил службу в Российской армии. Сначала был распределен в Пожарные войска, а потом стал служить в танковой дивизии. В армии Федор находил место и время для тренировок, однако в более упрощенном виде. В его распоряжении были штанга и гири. Также он совершал кроссовые пробежки.
Выступления до ММА
После увольнения в запас в 1997году Емельяненко получил звание мастера спорта России по самбо, а спустя два месяца, выиграв международный турнир в Курске, стал мастером спорта по дзюдо. Через год Федор получил звание мастера спорта международного класса по самбо, завоевав первое место на престижном международном турнире класса «А» в Москве, а также стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо и бронзовым призером чемпионата России по самбо. Кроме того, в 1998году Емельяненко стал чемпионом по дзюдо среди Вооруженных сил России в категории до 100кг, а также стал вторым в абсолютной весовой категории.
В 1999 году Емельяненко был приглашен в российскую сборную по самбо, в составе которой стал бронзовым призером международных турниров класса «А», а также помог привести сборную России к золотой медали в командном чемпионате Европы в Стамбуле. Несмотря на спортивные успехи, из сборной Емельяненко ушел, столкнувшись с несправедливостью в судействе и принципе отбора в команду, а также в связи с необходимостью заработков. Именно последний фактор подтолкнул Федора к выступлению в боях по смешанным правилам уже на профессиональной основе, так как на тот момент он уже обзавелся семьей и материальной поддержки со стороны региональных спортивных организаций не хватало. Впрочем, Емельяненко продолжил выступать по самбо и впоследствии неоднократно становился чемпионом России и мира.
В 2000 году Федор усиленно начал изучать технику бокса под руководством своего нынешнего тренера Александра Мичкова и сфокусировался на выступлениях в ММА. В это же время Емельяненко присоединился к клубу «Russian Top Team» («RTT»), находившемуся под управлением Владимира Погодина. В 2003 году Федор покинул «RTT», впоследствии указав на недобропорядочность Погодина, и присоединился к клубу «Red Devil Fighting Team» под руководством Вадима Финкельштейна, с которым работал большую часть своей спортивной карьеры.
RINGS
Японская организация RINGS стала первой организацией ММА, с которой сотрудничал Федор. Под ее эгидой Емельяненко провел 11 боев. Он победил таких бойцов, как Рикарду Арона и Ренату «Бабалу». Дважды завоевал чемпионский титул в тяжелом весе. Также Федор получил свое первое официальное поражение от японского бойца Цуёси Косаки при весьма спорных обстоятельствах. В 2021 году Федор автоматически стал чемпионом RINGS в 2001 году в тяжелом весе, так как американец Бобби Хоффман отказался выйти на бой, сославшись на травму.
Через год, на последнем турнире RINGS, Емельяненко победил Криса Хейзмена и завоевал титул чемпиона RINGS в абсолютной весовой категории.
В этом же году организация прекратила существование.
Pride
- Легенда русского ММА Федор Емельяненко пришел в Pride, накопив бойцовского опыта и выиграв титул чемпиона RINGS в абсолютном весе. Его первый бой был в 2002 году с голландцем Сэмми Схилто. Соперник превосходил Емельяненко, но по итогам честного боя судьи отдали победу русскому бойцу.
- Следом состоялся бой с американским спортсменом Хитом Херрингом. С самого первого раунда российский боец одерживал уверенную победу и не оставил шансов на выигрыш сопернику. Емельяненко нанес множество ударов, из-за чего у Хита образовались гематомы и рассечение на лице. Врачи были вынуждены остановить бой. Победу присудили Емельяненко техническим нокаутом.
- Следующий поединок состоялся с опытным бразильцем Антониу Родригу Ногейрой. Ногейра выделялся среди других бойцов огромной выносливостью и на тот момент имел 13 побед подряд, являлся непобежденным бойцом Pride. Емельяненко прервал его серию побед. Он доминировал на протяжении всей встречи. Ногейра сделал несколько попыток выйти на болевой, но Федор их вовремя пресек. Итогом стала победа русского бойца единогласным решением судей. Так Емельяненко вошел в историю Pride, став вечным чемпионом данной организации в тяжелой весовой категории.
- Поединок с японцем Кадзуюки Фуджитой, по признанию Федора, был одним из самых тяжелых. Во время боя Фуджита ударом попал Емельяненко в висок, в результате чего Федор испытал стоячий нокдаун. Но российский боец смог перевести бой в партер, где он быстро пришел в сознание. Вернувшись в стойку, Федор доминировал ударом по печени и хук слева. Японец был повержен нокдауном. Комбинация Емельяненко была завершена удушающим приемом.
- Бой с Гари Гудриджа был весьма простым. Канадец не сумел реализовать ни одного удара, а только получал их от нашего бойца. Но зато Федор ушел с ринга с травмой руки, из-за которой был вынужден пропустить несколько боев.
- Первым турниров после травмы стал бой против американского вольника Марка Коулмана, который впоследствии попал в Зал Славы UFC. Этот бой был коротким и занял не более двух минут. В нем Емельяненко продемонстрировал свою разностороннюю подготовку. Коулман был вынужден сдаться.
- Следующим партнером стал Кэвин Рэндлман по кличке Монстр. На тот момент он уже имел пояс UFC. Бой начался провально для нашего бойца. В ходе боя Федор буквально воткнулся головой в настил. Но триумф Кэвина продлился недолго — Емельяненко стал доминировать в партере и вышел на болевой прием, Рэндлман не выдержал боли и сдался.
- В полуфинале «Grand Prix» Федор дрался с японцем Нагоей Огавой. Японец выделился перед боем тем, что отказался жать руку сопернику. Впоследствии он поплатился за это. Федор провел болевой на руку и выиграл бой без каких-либо проблем для себя. В финале Grand Prix 2004 Емельяненко снова встретился с Антониу Родригу Ногейрой, но данный бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами. Третий поединок с Ногейрой прошел на «Pride Shockwave 2004». Емельяненко поменял тактику и старался оставаться в стойке. Соперник не ожидал. В результате большого преимущества Федора победа была присуждена россиянину.
- Главным боем в 2005 году стал поединок