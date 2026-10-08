Детство

Вероника Скворцова родилась 1 ноября 1960 года в семье потомственных врачей, являясь врачом в пятом поколении. Отец, Игорь Арнольдович Скворцов (р. 1939), — доктор медицинских наук, профессор Второго Московского медицинского института и Российского государственного медицинского университета. Медиками были и прабабушка с прадедушкой, причем прабабушка Скворцовой стала одной из первых женщин в России, которая окончила Высшие женские курсы, которые появились в 1869 году в Петербурге и Москве.

Образование и карьера

В школе Вероника показала себя образцовой ученицей, показывая отличные результаты и получая круглые «пятерки». Завершив среднее образование, на торжественной церемонии вручения аттестатов ей была присвоена золотая медаль за успехи в учебе. Помимо медицины будущий министр здравоохранения любила классическую музыку и занималась игрой на фортепиано, однако семейные традиции взяли верх, и Скворцова стала студенткой педиатрического факультета Второго Московского государственного медицинского института, где она успешно усваивала сложный учебный материал и окончила университет с отличием в 1985 году. На третьем курсе Скворцова начала публиковать результаты своих исследований. Ординатуру будущий министр проходила на кафедре нервных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, с которой она свяжет свою профессиональную карьеру, завершив здесь аспирантуру в 1988 году и получив степень кандидата медицинских наук, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Результаты клинического и электронейромиографического исследований больных с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения головного мозга». После окончания обучения молодой специалист в течение года работает на кафедре нервных болезней, где она приобретает ценный опыт и в итоге получает назначение в Первую городскую больницу Москвы на должность руководителя службы нейрореанимации, созданной в 1989 году. Создание таких служб стало передовым шагом в российской медицине.

В 1993 году Скворцова становится доктором медицинских наук, защитив диссертацию по теме «Клинический и нейрофизиологический мониторинг, метаболическая терапия в остром периоде церебрального ишемического инсульта». В 1997 году она стала заведующей новой кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии в Российском государственном медицинском университете. В 1999 году Скворцовой было присвоено профессорское звание. В том же 1999 году она выступила одним из основателей и заняла пост вице-президента по неврологии в Национальной ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ). В 2004 году Скворцова была избрана членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук (РАМН), которая в 2014 году объединилась с Российской академии наук, став Отделением медицинских наук РАН. С 2005 по 2008 годы она была первым директором созданного ею же научно-исследовательского института инсульта Российского государственного медицинского университета.

Трудовая деятельность

В 2008 году Вероника Скворцова стала заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, заняв должность по рекомендации тогдашнего министра здравоохранения Татьяны Голиковой. Она стала куратором разработки двух важных законов — «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и «О биомедицинских технологиях». На посту замминистра Скворцова продолжила руководить «Сосудистой программой», созданной в 2005 году.

Суть этой программы заключается в создании трёхуровневой системы медицинской помощи при острых нарушениях кровообращения, а затем и при других соматических заболеваниях. В рамках ее деятельности появилась практика профилактики сосудистой патологии в амбулаторных учреждениях первичного звена здравоохранения. По результатам действия этой программы снизилась смертность от инфарктов, инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний и острого нарушения мозгового кровообращения, а также выросло количество тромболитической терапии в год — с 433 в 2009-м до 26 449 в 2022 году.

В 2012 году Вероника Скворцова вошла в состав нового правительства под руководством Дмитрия Медведева, став министром здравоохранения. Сразу после своего назначения на пост Скворцова начала реформы в сфере здравоохранения. При ней был принят антитабачный закон, пересмотрены правила и периодичность обязательных медицинских осмотров работников. На улицах городов появились результаты социальной кампании: на билбордах начали транслироваться видеоролики, призывающие граждан России бережнее относиться к своему здоровью, активно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. В медицинских университетах провели переоценку квалификации преподавателей, а также были внесены изменения в учебные планы для студентов.

Скворцова взялась за восстановление и расширение сети медицинских учреждений, расположенных преимущественно в сельской местности. Были установлены нормативные требования к размещению медицинских организаций первичного звена. Разработаны и включены в Программу государственных гарантий оказания медицинской помощи регламентированные сроки ожидания людьми видов медицинской помощи, включая экстренную. Был налажен мониторинг ситуации в регионах, для чего Министерство здравоохранения создало автоматизированную геоинформационную систему для отслеживания ситуации со здравоохранением в регионах. С 2014 по 2018 год было введено в строй более 2,4 тысячи новых медицинских объектов, расположенных в сельской местности. К 2018 году в стране насчитывалось 11,5 тысячи поликлинических отделений районных и центральных районных больниц, и значительная часть территории была обеспечена фельдшерско-акушерскими пунктами. Для привлечения медицинских кадров в села были запущены федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых к 2019 году стали более 34 тысяч человек, что позволило увеличить доступность медицинской помощи в сельской местности на 21%. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек было организовано 3800 мобильных медицинских комплексов. С 2016 года возобновила свою работу санитарная авиация, которая к 2019 году функционировала в 49 регионах, а к 2021 году планировалось ее распространение на всю страну.

В 2016 году Скворцова также заявила о существенном прогрессе в снижении смертности от онкологических заболеваний, причем положительная динамика была отмечена как у взрослых, так и у пациентов детского возраста. В декабре 2016 года министр здравоохранения России в эфире канала «Россия 24» заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Испытания лекарства находились на второй стадии. Новый препарат оказывал стабильное действие по ликвидации метастазирующих меланом, которые влияют на развитие рака.

При руководстве Скворцовой в 2019 году в Российской Федерации зафиксирована рекордная средняя прогнозируемая продолжительность жизни при рождении, достигшая 73,5 года. В целом при министре Скворцовой российская система здравоохранения добилась значительных успехов в борьбе с наиболее опасными и распространенными инфекционными патологиями, в частности с туберкулезом (отмечено двукратное снижение заболеваемости и трехкратное снижение смертности) и гриппом (заболеваемость снизилась в шесть раз, а смертность — в десятки раз). Фото: fmba.gov.ru

Критика

Однако деятельность Скворцовой иногда вызывала критику со стороны средств массовой информации и населения. Так в 2015 году в рамках форума «За качественную и доступную медицину!» ОНФ (Общероссийский народный фронт) обнародовал общественный доклад, в котором, в частности, говорилось о росте недовольства граждан качеством оказываемой медпомощи, сокращением доступности бесплатной медицины при росте платных услуг, проблемах в лекарственном обеспечении и оттоке квалифицированных кадров из государственного сектора здравоохранения. Минздрав России признал критику, как заявила Вероника Скворцова: «Отчасти она (критика в адрес здравоохранения. — Ред.) обоснована. Недостатки в системе сохраняются. Проблемы министерство тоже видит, и очень хорошо, что мы будем вместе работать с «Народным фронтом». Кое-что преувеличено или искажено, но это касается деталей и в целом на картину не влияет».

В СМИ министра критиковали за недостаточную связь с реальными проблемами населения и отсутствие глубокого понимания повседневных реалий российской медицины. Для урегулирования негативного фона Скворцова инициировала создание формы для обращений граждан и запустила теле