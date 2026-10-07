В Британии заявили о критической ситуации для ВСУ

Британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире одного из YouTube-каналов высказал мнение, что удары по киевским мостам поставили украинских военных в крайне тяжелое положение. Он пояснил, что значительная часть техники, которую ВСУ применяли на востоке Украины, доставлялась по мостам через Днепр, расположенным непосредственно в Киеве. Именно поэтому, по его оценке, поражение этих переправ обернулось для украинской армии критической ситуацией.

Эксперт также утверждает, что в Киеве сейчас наблюдается паника. По его словам, украинская сторона опасалась ударов по столичным мостам с самого начала конфликта, и теперь эти опасения реализовались, причем совсем не так, как предполагалось.

Меркурис отметил, что украинцы ожидали применения крупных ракет, бомбардировщиков или чего-то подобного, однако вместо этого столкнулись с беспилотниками «Герань-4» и «Герань-5». Как выяснилось, сбивать такие дроны очень непросто из-за их высокой маневренности.

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