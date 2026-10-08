Израиль сообщил о ликвидации командира ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила о том, что в секторе Газа был устранен один из командиров военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Согласно официальному заявлению военных, операция была проведена в районе города Хан-Юнис, расположенного на юге анклава.

Ликвидированным командиром оказался Ибрахим Алам. По данным израильской стороны, он принимал непосредственное участие в атаке палестинских радикалов на Израиль, совершенной 7 октября 2023 года, и был причастен к убийствам израильских граждан в ходе этого нападения. Кроме того, как утверждают военные, Алам был замешан в похищении тела сержанта израильской армии Шакеда Дахана, который погиб в бою с радикалами в приграничном поселке Нир-Оз в тот же день.

Останки сержанта Дахана длительное время удерживались в секторе Газа. Лишь в августе 2024 года они были обнаружены и возвращены на территорию Израиля благодаря усилиям военных. Ликвидация Ибрахима Алама рассматривается израильской стороной как один из этапов последовательной работы по привлечению к ответственности всех, кто был причастен к нападению 7 октября и связанным с ним преступлениям.

Израильские военные продолжают операции в секторе Газа, заявляя о намерении устранить всех командиров ХАМАС, участвовавших в организации и осуществлении атаки 2023 года. .

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