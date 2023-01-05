Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил россиян, что поход в баню после перенесенных ОРВИ, гриппа или коронавируса может спровоцировать лихорадку: повторное повышение температуры до 38-39 градусов.

Медик советует воздержаться от такой процедуры еще две недели после выздоровления.

Кондрахин указал, что после болезни человеку дается отвод от физических упражнений и физиотерапевтических процедур на две недели Также в баню не стоит ходить в состоянии алкогольного опьянения, даже если вы здоровы, это в несколько раз увеличивает нагрузку на сердце.