Москву и Московскую область ждут самые холодные дни осени

С приходом циклона в Москву и Московскую область вернутся дожди

Москвичи и гости столицы столкнутся с самыми минимальными дневными температурами за весь текущий осенний период.

Как сообщил "МК" метеоролог Алексей Сафонов, в субботу и воскресенье в Москве и Московской области воздух не прогреется выше +10 градусов. В ночь с субботы на воскресенье ожидается около +4 градусов.

"Это связано с тем, что антициклональный характер погоды уходит, уступая место циклональному", - пояснил метеоролог.

Смена погодного режима принесёт осадки: дожди возможны уже во второй половине дня в воскресенье, а также в понедельник и вторник. Атмосферное давление продолжит падать — с рекордных 770 мм ртутного столба к середине недели оно достигнет 750–748 мм, то есть практически вернётся к норме. Именно с приходом циклона связано и последующее повышение температуры.

В понедельник дневная температура поднимется до +14…+15 градусов, пройдут осенние дожди, а ночные температуры увеличатся до +8 градусов. Такой температурный фон сохранится до среды. Таким образом, после холодных выходных в столичный регион вернётся более мягкая, но дождливая погода, характерная для середины осени.

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