В теле женщины забыли четырёхсантиметровую иглу

В Нью‑Йорке медсестра Яна Петриганова ДеГрегорис несколько лет жила с хирургической иглой в брюшной полости после операции. Об этом 3 октября сообщает New York Post, ссылаясь на материалы судебного иска.

Главным фактом стало обнаружение инородного предмета, который оставили врачи во время одной из операций. ДеГрегорис работает в сети больниц «Маунт‑Синай» и несколько лет назад перенесла там кесарево сечение. После вмешательства её долго мучили боли, источник которых оставался неизвестным. Позже она прошла пластическую операцию.

Спустя годы тайна раскрылась: в брюшной полости пациентки находилась хирургическая игла длиной почти четыре сантиметра. Её выявили при компьютерной томографии 14 октября 2025 года. Для удаления предмета потребовалась новая операция.

По данным издания, женщина утверждает, что семь лет испытывала сильную боль из‑за допущенной врачебной ошибки. Сейчас она вместе с супругом готовится к судебному разбирательству. В иске указаны больница и хирурги, проводившие операции. ДеГрегорис рассчитывает получить компенсацию за перенесённые страдания.

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