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Акции плюс подписка: "МК" всегда вместе с читателями!

«МК» - абсолютный лидер на медиарынке России по количеству акций, которые мы проводим для читателей. Концерты, устные выпуски с участием «звезд» и журналистов, спортивные праздники, наши площадки на Днях городов — обо всем этом и многом другом мы оповестим и расскажем в новой рубрике «МК». А еще — сообщим, где и как можно оформить подписку на «Московский комсомолец» по суперльготным ценам: наши подписные пункты ежедневно работают в столице и Московской области!

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