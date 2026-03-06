«МК» - абсолютный лидер на медиарынке России по количеству акций, которые мы проводим для читателей. Концерты, устные выпуски с участием «звезд» и журналистов, спортивные праздники, наши площадки на Днях городов — обо всем этом и многом другом мы оповестим и расскажем в новой рубрике «МК». А еще — сообщим, где и как можно оформить подписку на «Московский комсомолец» по суперльготным ценам: наши подписные пункты ежедневно работают в столице и Московской области!