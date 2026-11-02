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Современный и быстрый способ передвижения человека. Это небезопасное дорожно транспортное средство заставляет быть более внимательным на дорогах, поэтому нужно соблюдать все правила дорожного движения.

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