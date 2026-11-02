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Теракт

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Террористические акты - как их предотвратить? В чем причины терактов? Как ищут и наказывают террористов? И что известно о самых страшных терактах, унесших десятки жизней? Вся информация по теме от журналистов и экспертов "МК".

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