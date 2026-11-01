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Велоспорт

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Велосипедный спорт или просто Велоспорт — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека. Велоспорт включает в себя такие дисциплины, как гонки на треке, шоссе, пересечённой местности, маунтинбайк, соревнования на сверхдальние дистанции, соревнования в фигурной езде и игре в мяч на велосипедах — велополо и велобол и др. Велоспорт также является частью такого вида спорта как триатлон. Основная цель гоночных дисциплин — наиболее быстрое преодоление определённой дистанции (и ландшафта) на велосипеде. Международным регулятором и организатором международных соревнований по велосипедному спорту является Международный союз велосипедистов (UCI), находящимся в Швейцарии.

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