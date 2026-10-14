Максим Артемьев
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журналист, политолог
В чем заключалась беда советского образования? В огромном разрыве между реальностью и школой. Она никак не готовила учащегося ко взрослой жизни. Никто и никогда не спросил меня в школе, куда я планирую поступать, не дал совета исходя из моих способностей. На уроке — теорема Фалеса, кубическое уравнение, Татьяна Ларина, а во дворе — пацаны из соседнего дома, которые угрожают тебя побить. И как соотносится одно с другим — непонятно.
Принято считать, что современное школьное (и не только, но речь у нас пойдет именно о школьном) образование — важное конкурентное преимущество страны. Я не вполне в этом уверен. Вокруг образования сложено много мифов. Но есть вещи, которые не могут не бросаться в глаза.
Горбачев преследовал отныне одну цель — удержаться у власти. Для этого необходимо было максимально ослабить полномочия Политбюро, чтобы его не сняли голосованием, как Хрущева в 1964-м. Одновременно нужно было предъявить и народу, и коллегам некие «плюшки», раздача которых зависела бы лично от него. Для этого он запускает кардинальные политические реформы, означавшие добровольную передачу огромных полномочий на места, в руки республиканского начальства
Продолжая нашу тему экскурсов в недавнюю историю, времена перестройки, когда и были заложены все теперешние проблемы, с такой степенью очевидности «взорвавшиеся» во время СВО, нельзя обойти вниманием пункт, никем не замечаемый, но крайне важный. А не замечали его специально, ибо на нем основывалось очень многое в политике и общественных движениях той эпохи. Речь пойдет о КПСС и коммунистах.
Лет пятнадцать назад мне пришлось писать для «Форбса» о феномене «красного пояса» — был ли таковой на самом деле и куда он исчез. В нашей общественной жизни часто случается так: запускается ярлык, приклеивается к тому или иному явлению, а потом так же стремительно забывается. Про «красный пояс» не говорили до 1993 года, и про него забыли примерно после 2003-го.
Если у Солженицына главным перестроечным опусом стал памфлет «Как нам обустроить Россию?», то у Сахарова opus magnum — его проект новой Конституции, который ярко показывает его политико-исторические взгляды. Но прежде чем обратиться к сахаровскому писанию, следует вспомнить, для более точного понимания обстоятельств его создания, его письма Горбачеву годом ранее.
Распад Советского Союза — исторической России - произошел так стремительно и так незаметно, что общественное сознание почти ничего не успело осмыслить. Многие вещи, не являющиеся безусловными, были тогда приняты именно в качестве таковых без рассуждений.
Недавняя публичная пикировка премьеров Польши и Венгрии, Дональда Туска и Виктора Орбана, напомнила об одном историческом сюжете, который подчеркивает различие между двумя странами. Поговорим об этом, благо приближаются парламентские выборы в Венгрии, на которых будет решаться, устоит ли Орбан как лидер, проводящий независимый курс.