Директора 1990-х: как Чубайс и Гайдар породили тех, кого назвали «красными»

Лет пятнадцать назад мне пришлось писать для «Форбса» о феномене «красного пояса» — был ли таковой на самом деле и куда он исчез. В нашей общественной жизни часто случается так: запускается ярлык, приклеивается к тому или иному явлению, а потом так же стремительно забывается. Про «красный пояс» не говорили до 1993 года, и про него забыли примерно после 2003-го.