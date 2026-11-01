Смена фаворита: Объем инвестиций ЗПИФ в московские офисы вырос, а в склады — упал

За девять месяцев 2026 года управляющие компании розничных ЗПИФ инвестировали в московские офисы 40 млрд руб. За январь-сентябрь 2024 года вложения ЗПИФ в столичные бизнес-центры составили менее 1,5 млрд руб. Таким образом, за два года объем инвестиций УК розничных ЗПИФ в столичные офисы увеличился более чем в 26 раз. При этом объем вложений в складскую недвижимость Московского региона за два года сократился почти в четыре раза.