Сергей Артемов
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В начале ноября на бОльшей территории европейской части России завершился очередной дачный сезон. Однако расслабляться не стоит: до 1декабря владельцы дач, земельных участков, загородных домов и хозпостроек обязаны оплатит налоги.
Старт нового делового сезона на столичном вторичном рынке жилья оказался смазанным: экспозиция просела на 41%, а средние ценники подскочили на треть. На этом фоне резко упало количество сделок. По оценке экспертов, более половины потенциальных покупателей являются т. н. «квартирными туристами». Они ходят на просмотры, но у них нет денег, чтобы купить квартиры.
За девять месяцев 2026 года управляющие компании розничных ЗПИФ инвестировали в московские офисы 40 млрд руб. За январь-сентябрь 2024 года вложения ЗПИФ в столичные бизнес-центры составили менее 1,5 млрд руб. Таким образом, за два года объем инвестиций УК розничных ЗПИФ в столичные офисы увеличился более чем в 26 раз. При этом объем вложений в складскую недвижимость Московского региона за два года сократился почти в четыре раза.
В третьем квартале на рынке первичной жилой недвижимости Московской области резко выросла покупательская активность: накануне ужесточения семейной ипотеки с 1 октября многие граждане спешили решить жилищный вопрос с помощью льготных кредитов.
Минэкономики подготовило законопроект, разрешающий гражданам вкладываться в строительство гостиниц по схеме долевого участия. Инициатива призвана увеличить пул новых ппрроектов в 3-4 звездочном сегменте и вывести кондо-отели в понятное юридическое поле, зафиксировав все ключевые понятия, права и обязанности сторон.
В октябре на первичном рынке «старой» Москвы зафиксирован исторический максимум по объему экспозиции многокомнатных квартир. Рекорд состоялся благодаря активному притоку в мегаполис состоятельных региональных покупателей, привыкших к жизни в больших загородных домах, что отразались на их потребительских предпочтениях в высокобюджетных сегментах.
В этом году спрос на столичные офисы находится на максимальном уровне. По итогам третьего квартала 2026 года в Москве было введено в эксплуатацию 43 бизнес-центра совокупной офисной площадью 836 тыс. кв. м, причем 84% объема нового строительства пришлись на качественные объекты класса А, подсчитали аналитики IBC Real Estate. В этом году ожидается ввод более 1 млн кв. м офисов (+36% год к году), что станет рекордом с 2014 года.
Итоги трех кварталов на загородном первичном рынке жилья несколько озадачили аналитиков. В январе – сентябре объём индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в РФ упал до 41,4 млн кв. м. Это на 21% меньше, чем годом ранее (52,4 млн кв. м). Почему у россиян снизился интерес к строительству частных домов?
Консервация дачи – это не только защита недостроя от дождя и мороза, но и подготовка самого участка, коммуникаций и имущества к нескольким месяцам без присмотра. Лучше заняться этим заранее, пока нет устойчивых заморозков, т.к. часть работ, особенно связанных с бетоном и гидроизоляцией, просто невозможно качественно выполнить в холод.
В этом году рынок загородного жилья оказался в руках покупателя. Ситуация в экономике не способствует тому, чтобы люди подумывали о втором жилье, которым часто является индивидуальный дом. Спрос на такую недвижимость упал, а предложение выросло. Поэтому с начала года средние ценники медленно ползут вверх, вслед за официальной инфляцией.
Высокобюджетный сегмент первичного столичного рынка жилья долгое время не замечал негативных трендов, набиравших силу в ожидании корректировки семейной ипотеки в более демократичных секторах. Поэтому отчет III квартала произвел эффект разорвавшейся бомбы: выручка девелоперов от продажи новых квартир и апартаментов элитного и делюкс-класса за июль-сентябрь рухнула почти на 20% до 24,9 млрд руб. Это минимальный квартальный результат за последние четыре года.
Минфин подготовил законопроект об изменениях в национальной налоговой системе. Документ расширит прогрессивную шкалу НДФЛ на продажу недвижимости. Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Кому придется платить больше?
В октябре на домашние почтовые ящики москвичей в массовом порядке начали поступать налоговые уведомления от портала госуслуг. Владельцам столичных «квадратов» напомнили о необходимости до 1 декабря оплатить налог на недвижимое имущество физлиц (квартиры, комнаты, индивидуальные дома, гаражи, машино-места и т.д.) и земельный налог. Некоторые налогоплательщики , заглянув в свой единый налоговый счёт, испытали настоящий шок. .
От изменений «Семейной ипотеки» с 1 октября в выигрыше оказались многодетные семьи. Зато «за бортом» оказались семьи с одним ребенком, на которые до изменений приходилось две трети выдач по этой госпрограмме. Корректировка условий ранее популярной госпрограммы заставит девелоперов развивать дополнительные механизмы покупки жилья, полагают опрошенные «МК» эксперты.
По традиции вид из окна является одним из ключевых факторов при выборе квартиры, который влияет на настроение жильцов и стоимость жилья. Кому-то важен роскошный панорамный обзор на популярный парк, а кому-то — тихий уютный дворик. Однако этой осенью красивый вид из окна ушел на второй план, отмечается в исследовании UDS. Какой же критерий его заменил в списке приоритетов?
В начале этой осени на столичном рынке новостроек выросла доля квартир без отделки. При этом подавляющее большинство потенциальных покупателей не хочет заниматься дорогим и хлопотным ремонтом и предпочитает готовое жилье «под ключ» или лоты с white box (предчистовой отделкой). Почему столичные застройщики игнорируют этот устойчивый запрос?
В третьем квартале премиум-класс сохранил на московском рынке первичного жилья лидерство с точки зрения запуска новых проектов и роста объема предложения. При этом средние ценники, на радость покупателям, почти не изменились.
С начала года на столичном первичном рынке жилой недвижимости в пределах МКАД набрал силу ряд важных трендов. На фоне сокращения объема предложения и роста стоимости «квадратов» ведущую роль в структуре спроса закрепил бизнес-класс: на данный сегмент за девять месяцев пришлось около двух третей проданных лотов. При этом его лидерство обеспечено не увеличением количества сделок в самом бизнес-классе,
Итоги минувшего сентября слегка озадачили профильных аналитиков: предложение новых квартир в старых границах столицы всего за месяц расширилось на 21,1%, а с начала года — на 34,8%. В ТиНАО прирост оказался скромнее. Можно ли говорить о признаках затоваривания московского первичного рынка жилья и ожидать, соответственно, снижения средних ценников на московские «квадраты»?
В начале октября столичный рынок долгосрочной аренды жилья оказался в руках арендаторов. Ажиотаж, вызванный началом нового делового сезона, в этом году неожиданно быстро закончился. Предложение солидно нависает над спросом. В этих условиях собственникам квартир и апартаментов все чаще приходиться соглашаться на скидки и снижать цены.
Бизнес-класс, похоже, повторяет на московском первичном рынке жилья печальную судьбу комфорт-класса, от которого ранее отвернулись застройщики. С начала года в этом сегменте стартовало всего четыре проекта. Изменения в семейной ипотеке, ударившие по спросу, ужесточения в регулировании и рост себестоимости стройки вынуждают девелоперов уходить из низкомаржинальных сегментов в более дорогой премиум-класс. Дефицит новых запусков в бизнес-классе, понятное дело, толкает вверх стартовые цены.
На первичном рынке премиальной недвижимости Москвы набирает силу новый тренд: студии практически исчезают из дорогих проектов. По данным проектных деклараций, из 55 жилых комплексов премиум-класса, находящихся в активной продаже, лишь в 16 (29%) предусмотрен формат студий. В остальных 71% комплексов (39 проектов) студии отсутствуют полностью. Если же рассматривать только традиционные студии площадью от 23 до 40 кв. м, доля комплексов с таким предложением снижается до 23%.
В Москве продолжает сокращаться предложение жилья комфорт-класса: по итогам III квартала на территории «старой» Москвы доля бюджетных лотов до 15 млн руб. снизилась еще на 7% до 13%. Столичные девелоперы, похоже, окончательно потеряли интерес к низкомаржинальным массовым новостройкам. В течение этого года в столице в этом сегменте рынка не стартовал ни один новый проект. В четвертом квартале ситуация с массовыми новостройками станет еще хуже, уверены эксперты.
По итогам третьего квартала 2026 года объем инвестиций в российскую недвижимость упал до 263 млрд руб. По данным IBC Real Estate, это на 37% ниже результата за аналогичный период 2025 года (419 млрд руб.). В структуре вложений лидирует складской сегмент: его доля в общем инвестпортфеле в июле-сентябре составила 47%.
За два года действия ограничений на строительство микроквартир площадью до 28 кв. м объем предложения студий в массовых новостройках Москвы сократился на 72%, подсчитали аналитики компании «Метриум». В комфорт-классе вымывание компактных лотов оказалось самым глубоким, в то время как в премиальном сегменте число студий, напротив, выросло в полтора раза.
С началом нового делового сезона на столичном офисном рынке усилился тренд на децентрализацию. В начале октября около 66% реализуемых деловых комплексов находятся в поясе между Третьим транспортным кольцом и МКАД. При этом в историческом центре предложение сократилось до минимума.
Всего 5 кв. метров в новостройке, в среднем по России, может приобрести школьный учитель и преподаватель колледжа на свою годовую зарплату. Еще хуже с доходами у работников дошкольных учреждений: их годовой зарплаты хватит на покупку лишь 4 «квадратов». Гораздо лучше на фоне коллег выглядят преподаватели вузов: их годовой зарплаты достаточно для покупки 10 кв. м в новостройке.
Под Самарой после ударов украинских БПЛА загорелся крупнейший в Европе нефтяной резервуарный парк. Как полагают участники топливного рынка, пожар на стратегически важном транспортно-распределительном хабе неминуемо обострит топливный кризис в РФ. Особенно в Центральной России. От дефицита дизельного топлива может пострадать и рынок новостроек.
Столичный первичный рынок жилья медленно, но верно дрейфует в сторону дорогих проектов. По итогам третьего квартала впервые на территории Москвы не стартовало ни одного проекта массового жилья. Зато в июле-сентябре застройщики открыли продажи в семи комплексах премиум-класса, что является рекордом для этого сегмента. Квартальные результаты не удивили экспертов, поскольку дорогие сегменты рынка новостроек в меньшей степени зависят от уровня доступности ипотеки.
За последние пять лет реальный выбор жилья в столичных новостройках существенно изменился: если в дорогих проектах бизнес-, премиум- и элит-класса число доступных вариантов в одном доме выросло в 3-4 раза, то в массовом сегменте выбор для покупателя заметно сузился. К такому выводу пришли эксперты компании «Метриум», сравнившие число квартир, которые одновременно находились в продаже в одном жилом комплексе в сентябре 2021 года и сентябре 2026 года.