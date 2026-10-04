Владимир Дмитриев
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С началом учебного года многие родители списывают трудности детей на лень и отсутствие мотивации. Однако медицинский психолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Ренат Кошев в интервью «МК» призвал отличать «не хочу» от «не могу». По его словам, за неуспеваемостью часто стоят особенности работы мозга.
В подольском магазине «Фикс Прайс» семилетняя девочка получила удар током от холодильника с мороженым. Все вышло неожиданно: в магазине отключили ток, потом снова включили, в этот момент девочку и ударило. К счастью, ожогов и других видимых повреждений она не получила, но на всякий случай ее госпитализировали в реанимацию. Ну а список страхов после этого случая у многих россиян расширился.
Разговор об успехах московской медицины можно начать с одного, но очень важного показателя. В 2025 году средняя продолжительность жизнь москвичей впервые превысила 80 лет. И таких рекордов, вызывающих гордость и уважение, у столичного здравоохранения много. Будущий горожанин становится объектом внимания московских медиков еще до рождения, а потом они ведут его по жизни через детские и взрослые годы, оберегая от болезней, оказывая срочную и неотложную помощь, борясь с хроническими заболеваниями.