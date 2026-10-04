Самый здоровый город

Разговор об успехах московской медицины можно начать с одного, но очень важного показателя. В 2025 году средняя продолжительность жизнь москвичей впервые превысила 80 лет. И таких рекордов, вызывающих гордость и уважение, у столичного здравоохранения много. Будущий горожанин становится объектом внимания московских медиков еще до рождения, а потом они ведут его по жизни через детские и взрослые годы, оберегая от болезней, оказывая срочную и неотложную помощь, борясь с хроническими заболеваниями.