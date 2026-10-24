Все шансы увидеть первый снег есть у жителей столичного региона в первые дни ноября. Синоптики объявили о наступлении предзимья, но хорошая новость в том, что оно будет достаточно мягким и плавным, а снег растает уже через неделю.
Устранить сложности, возникающие при желании гражданина выбрать более выгодный тариф на предоставление услуг связи, предлагает Минцифры России. По возможности эту проблему будут решать на стадии строительства или реконструкции многоквартирного дома.
Выделить три объекта культурного наследия в составе памятника «Городская усадьба П.П.Игнатьевой – Н.А.Белкина, нач. XIX в. – ХХ в.» решили в Департаменте культурного наследия. Ранее, в мае 2012 года, памятником была признана усадьба в целом, теперь памятники - это и главный дом, и пилоны ворот, и флигель усадьбы.
Сделать немного обширнее перечень документов, с помощью которых люди смогут подтвердить свой возраст в магазине, предлагает Минздрав России. Сегодня перечень документов, удостоверяющих личность человека, делающего покупки, можно удостоверить 13 видами документов, министерство предлагает дополнить его еще одним.
Страшную криминальную тайну трех работников суши-ресторана раскрыли столичные следователи спустя двадцать лет после убийства их знакомой. Приехавшую в Москву из Тывы женщину земляки приютили по просьбе ее мужа, а затем, как считает следствие, расправились с гостьей ради денег и мобильного телефона. Как уже сообщал «МК», части тела жертвы нашли в разных районах столицы, однако установить ее личность удалось только сейчас.
Кибермошенники заставили 18-летнего студента одного из питерских вузов наряжаться в... женский образ, якобы в целях конспирации. При этом под воздействием мошенников он несколько раз выступил курьером, побывав при этом в Челябинске, Москве, Архангельске и других городах.
Усилить меры безопасности на нерегулируемых переходах через железнодорожные пути планирует Министерство транспорта. Пешеходам, переходящих через пути, должны будут обеспечивать возможность издалека видеть подходящие поезда, если это невозможно — нужно будет смонтировать сигнализацию.
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшей жены в квартире на востоке Москвы, периодически ссорился с ней. Как рассказали знакомые семьи, 37-летний Валерий (имена изменены) обижался, что ему одному приходится содержать семью, а супруга не пытается найти постоянный источник дохода.
Гражданин Украины Владислав Бутенко получил заочный приговор за убийство бывшего советника представительства Кабардино-Балкарии в Москве, надругательство над его трупом и кражу, совершенные почти 30 лет назад. Осужденный вместе с приятелем расправился с жертвой после совместной попойки, а затем отрезал его половой орган и вставили ему в рот. Со слов соучастника Бутенко, бывший советник домогался до собутыльников, что и послужило поводом для убийства.
Дополнительные меры для улучшения состояния здоровья «сердечников» предлагает Министерство здравоохранения. В случае принятия Правительством России разработанного Минздравом проекта постановления гражданам, перенесшим сердечно-сосудистые заболевания, станут бесплатно выдавать лекарства от дислипидемии (нарушения липидного обмена).
Прославленный спортсмен, участник трех Олимпиад Валерий Шомин оказался под домашним арестом по обвинению в хищении боеприпасов. По версии следствия, стрелок в разное время похищал крупные партии патронов для гладкоствольного оружия.
Признать самостоятельным объектом культурного наследия аэродинамическую лабораторию с ветросиловой башней Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) решили столичные власти. В распоряжении Департамента культурного наследия столицы указано, какие именно части исторической постройки 1925 года признаны предметами охраны.
К реставрации фасадов усадьбы Грачевых на Поварской улице приступили специалисты. Они восстановят лепной декор и штукатурное покрытие, отреставрируют кровлю и воссоздадут утраченные вазоны на парапете. Как узнал «МК», реставраторы также восстановят оконные заполнения в виде раздельных переплетов с историческим застеклением на главном фасаде здания.
Первый стандарт, посвященный нескольким видам овощных пюре и паст, принят Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В нем, в частности, указано, что консервы этих разновидностей изготавливаются исключительно из свежих или специально подготовленных овощей с добавлением поваренной соли.
Использование исчезающих сообщений, а также VPN, по мнению некоторых судей, может являться основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу. На руках у правозащитников (в том числе автора этих строк) появились постановления судов, где этот аргумент приводится в пользу принятия решения о помещении в СИЗО.