Вынесен приговор гражданину Украины за зверское убийство экс-советника представительства Кабардино-Балкарии

Гражданин Украины Владислав Бутенко получил заочный приговор за убийство бывшего советника представительства Кабардино-Балкарии в Москве, надругательство над его трупом и кражу, совершенные почти 30 лет назад. Осужденный вместе с приятелем расправился с жертвой после совместной попойки, а затем отрезал его половой орган и вставили ему в рот. Со слов соучастника Бутенко, бывший советник домогался до собутыльников, что и послужило поводом для убийства.