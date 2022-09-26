Аптечка для мобилизованного: волонтеры помогли составить список самых необходимых медсредств

Фермер из Истры Олег Сирота рассказал, что в минувшие выходные с его предприятия в зону спецоперации призвали 9 человек. Сам аграрий сейчас в командировке, с ребятами даже не успел попрощаться, но обещает, что экипировку для новоявленных бойцов в ближайшее время соберёт и отправит вдогонку.

— Ребята прислали мне видео, в субботу ночью в Волоколамске возле военкомата собралась толпа, которая скандировала: «Россия! Россия!!!». Горжусь земляками! - говорит подмосковный сыровар. - Жалко, что сам не успел проводить парней. Дима, Даниил, Петр, Иван, Саша, Николай, Дима, Роман, Андрей, коллеги, кого мобилизовали, мы не успели их как следует собрать, но ничего, дошлём. Все рабочие места сохраним.

Тем временем все, кому до отправки на сборы остались считанные дни, озабочены единственным вопросом: как собрать тактическую аптечку. Как показывает практика, это самое ценное, что есть у бойца на передовой, помимо его оружия.

"МК" решил помочь всем, кто сейчас растерян и подавлен. Прежде чем отправляться в аптеку или военторг, ознакомьтесь с этим списком, который помогли нам составить волонтёры, отправляющие в ДНР гуманитарную помощь.

ТАКТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА

- 2 жгута-турникета, которые помогут быстро остановить кровотечение

- противоожоговый гель,

- лейкопластырь, который накладывается прямо на рану,

- противошоковый гель,

- индивидуальный перевязочный пакет

- самоклеющийся бинт

- гемостатическая губка

- гемоплекс (средство, которое останавливает кровотечения)

- шприц - тюбик с обезболивающим (при обстреле разбивать ампулу и набирать обычный шприц очень долго и тяжело), - косынка - бандаж

- хирургические ножницы.

Все эти медсредства помещаются в поясную аптечку на липучках, которая крепится к поясу. С ней боец не расстаётся на протяжении всего дня. Что касается таблеток и микстур от температуры, рвоты, поноса и всего прочего, то этими пилюлями комплектуются совсем в других местах - ротах и взводах, а заведуют ими медбратья, ответственные за общедоступный медкомплект.

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