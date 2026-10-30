Происхождение
Родился в поселке Копысь (Оршанский район Витебской области Белоруссии). Мать — Екатерина Трофимовна (1924–2015). Работала на железной дороге, на стройке, на льнозаводе. В 1957–1979 годах трудилась на ферме дояркой. Достоверной информации об отце не имеется. Как утверждает сам Александр Лукашенко, ему самому об отце почти ничего не известно.
«Один раз, мне кажется, я видел своего отца, когда он пришел к нам, — вспоминал президент Белоруссии. — Мы с мамой жили в деревне... Я помню, он приходил домой. Смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню. И пусть меня мама простит: она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце... Она по характеру такая была: сын мой — все».
По свидетельству Зинаиды Рыбаковой, близкой подруги матери Лукашенко, его отец — белорус, родившийся под Оршей, и он «уже умер» (соответствующее интервью было опубликовано в 2013 году). Работал на Оршанском льнокомбинате, где какое-то время трудилась и Екатерина Трофимовна. Именно там и познакомились родители. Рассталась же пара якобы из-за того, что Екатерина Трофимовна «не любила пьянки».
По некоторым данным, предки Александра Григорьевича по материнской линии происходят с Украины. Сам он соглашается с этой версией: «Где-то между Киевом и Черниговом мои корни зарыты».
Братьев и сестер у него нет. Однако у матери он был не единственным ребенком. Об этой странице семейной хроники так же известно очень мало и так же исключительно со слов самого Александра Григорьевича: «Я у матери был один, старший ребенок у нее умер».
Детские и юношеские годы
Детство Александра прошло в Александрии, родной деревне его матери (ныне — агрогородок Александрия, Шкловский район Могилевской области), куда она вернулась вскоре после рождения сына. Учился в местной средней школе. «Александр был одним из тех учеников, которые хотели знать все, — сообщает сайт Александрийской средней школы. — Много читал, был очень сообразительным, любознательным».
Биография, размещенная на официальном сайте главы государства, дополняет школьную характеристику следующими подробностями: «Александр Лукашенко всегда был лидером. Это качество подмечали в нем и учителя, и одноклассники... Был прилежным в учебе, активным в общественной жизни. Занимался музыкой по классу баяна. Много времени уделял спорту».
Однако сам президент Белоруссии рисует значительно менее благообразную картину своих школьных лет: «В детской комнате милиции меня поставили на учет... Банда у нас такая была в школе ребят, которая переворачивала скамейки... Вот перемена — это все. Если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считают, что это я организовал какую-то заварушку... Для воспитания меня сразу — на учет в детскую комнату милиции... Я такой был: не то что трудный ребенок, но мне надо было что-то где-то перевернуть».
Тем не менее, несмотря на порой далеко не примерное поведение, учился Александр Лукашенко, по его собственным словам, «неплохо всегда». Наряду со средней школой посещал также музыкальную. «У нас был филиал, [мать] купила мне баян, — рассказывал белорусский президент. — У меня были кое-какие способности, больше они реализованы сейчас в младшем моем сыне... Я играл неплохо на баяне».
После окончания школы поступил на исторический факультет Могилевского государственного педагогического института (ныне — Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова). Окончил вуз в 1975 году, получив специальность «учитель истории и обществоведения».
Трудовая деятельность
После окончания вуза несколько месяцев проработал учителем в средней школе №1 города Шклова (Могилевская область). В 1975 году был призван в армию. В 1975–1977 годах — служба в Пограничных войсках КГБ СССР (в городе Бресте) в должности инструктора политотдела Западного пограничного округа. В 1977–1980 годах — секретарь комитета комсомола отдела продовольственной торговли (горпищеторга) города Могилева, инструктор Октябрьского райисполкома Могилева, ответственный секретарь общества «Знание» города Шклова.
С 1979 года (по 1991 год) — член КПСС. В 1980–1982 годах — служба в рядах Советской Армии, в 120-й гвардейской мотострелковой Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии имени Верховного Совета БССР (дислоцировалась в Минске): занимал должность заместителя командира роты по политической работе.
В 1982-1983 годах — заместитель председателя колхоза «Ударник» (Шкловский район Могилевской области). В 1983–1985 — заместитель директора Шкловского комбината строительных материалов. В 1985-1987 — секретарь парткома колхоза им. В.И.Ленина (Шкловский район). В 1985 году окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии (учился заочно), получив специальность «экономист-организатор сельскохозяйственного производства».
В марте 1987 года возглавил совхоз «Городец» (ныне — ЗАО «АСБ — Агро Городец», Шкловский район Могилевской области). В должности директора совхоза находился до июля 1994 года.
Начало политической карьеры
В 1989 году баллотировался в народные депутаты СССР по Могилевскому избирательному округу. На выборах, прошедших 26 марта 1989 года, потерпел поражение, уступив Вячеславу Кебичу — заместителю председателя Совета министров БССР, будущему главе правительства Белоруссии (занимал этот пост в 1990–1994 годах): Кебич набрал 51 процент голосов, Лукашенко — 45,7 процента.
В 1990 году избран народным депутатом Верховного Совета Белорусской ССР (во втором туре, прошедшем 18 марта 1990 года, получил 68,21 процента голосов избирателей). В 1990–1994 годах — народный депутат Верховного Совета БССР (с 19 сентября 1991 года — Верховного Совета Республики Беларусь). Совмещал депутатскую деятельность с работой на посту директора совхоза.
В 1993–1994 годах — председатель Временной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по изучению деятельности коммерческих структур при республиканских и местных органах власти (более известна как «комиссия по борьбе с коррупцией»).
За время пребывания Лукашенко в парламенте его политические взгляды претерпели значительную эволюцию. В самом начале этого пути Александр Григорьевич находился в достаточно тесных отношениях с Белорусским народным фронтом. «Лукашенко начал ходить на заседания фракции Народного фронта и активно навязывать себя в руководители, — вспоминал Валентин Голубев (депутат Верховного Совета Белоруссии в 1990–1995 годах, член БНФ). — Как правило, то, что он предлагал, — мол, давайте я сделаю то или это, — отвергалось...»
После этого были попытки примкнуть к другим политическим проектам, после чего им была создана парламентская группа «Коммунисты Белоруссии за демократию». В мае 1991 года опубликовал в издававшейся Верховным Советом Белоруссии «Народной газете» статью «Диктатура: белорусский вариант?» с резкой критикой республиканских властей.
Правительство и ЦК Компартии Белоруссии обвинялись в попытках «консервативными программами и действиями вернуть наше общество к старой системе», в противостоянии демократическим процессам и отстаивании привилегий. «Чрезвычайное положение поможет удержаться бездарным руководителям у власти еще некоторое время — это так, — писал Лукашенко. — Но ненадолго. Наш народ хочет жить свободно...»
Вначале Александр Григорьевич активно поддерживал Станислава Шушкевича, занявшего вскоре после августовского путча пост председателя Верховного Совета Республики Беларусь. В свою очередь Шушкевич поддержал выдвижение Лукашенко на пост главы антикоррупционной комиссии парламента.
Однако главной мишенью руководимой Лукашенко комиссии стал именно Шушкевич. Председателю Верховного Совета, в частности, вменялись в вину злоупотребления при строительстве личной дачи: часть работ была заказана им в хозяйственном подразделении правительства. Ключевым пунктом предъявленных спикеру обвинений стал перерасход