Происхождение

Родился в поселке Копысь (Оршанский район Витебской области Белоруссии). Мать — Екатерина Трофимовна (1924–2015). Работала на железной дороге, на стройке, на льнозаводе. В 1957–1979 годах трудилась на ферме дояркой. Достоверной информации об отце не имеется. Как утверждает сам Александр Лукашенко, ему самому об отце почти ничего не известно.

«Один раз, мне кажется, я видел своего отца, когда он пришел к нам, — вспоминал президент Белоруссии. — Мы с мамой жили в деревне... Я помню, он приходил домой. Смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню. И пусть меня мама простит: она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце... Она по характеру такая была: сын мой — все».

По свидетельству Зинаиды Рыбаковой, близкой подруги матери Лукашенко, его отец — белорус, родившийся под Оршей, и он «уже умер» (соответствующее интервью было опубликовано в 2013 году). Работал на Оршанском льнокомбинате, где какое-то время трудилась и Екатерина Трофимовна. Именно там и познакомились родители. Рассталась же пара якобы из-за того, что Екатерина Трофимовна «не любила пьянки».

По некоторым данным, предки Александра Григорьевича по материнской линии происходят с Украины. Сам он соглашается с этой версией: «Где-то между Киевом и Черниговом мои корни зарыты».

Братьев и сестер у него нет. Однако у матери он был не единственным ребенком. Об этой странице семейной хроники так же известно очень мало и так же исключительно со слов самого Александра Григорьевича: «Я у матери был один, старший ребенок у нее умер».

Детские и юношеские годы

Детство Александра прошло в Александрии, родной деревне его матери (ныне — агрогородок Александрия, Шкловский район Могилевской области), куда она вернулась вскоре после рождения сына. Учился в местной средней школе. «Александр был одним из тех учеников, которые хотели знать все, — сообщает сайт Александрийской средней школы. — Много читал, был очень сообразительным, любознательным».

Биография, размещенная на официальном сайте главы государства, дополняет школьную характеристику следующими подробностями: «Александр Лукашенко всегда был лидером. Это качество подмечали в нем и учителя, и одноклассники... Был прилежным в учебе, активным в общественной жизни. Занимался музыкой по классу баяна. Много времени уделял спорту».

Однако сам президент Белоруссии рисует значительно менее благообразную картину своих школьных лет: «В детской комнате милиции меня поставили на учет... Банда у нас такая была в школе ребят, которая переворачивала скамейки... Вот перемена — это все. Если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считают, что это я организовал какую-то заварушку... Для воспитания меня сразу — на учет в детскую комнату милиции... Я такой был: не то что трудный ребенок, но мне надо было что-то где-то перевернуть». Фото: Лилия Шарловская

Тем не менее, несмотря на порой далеко не примерное поведение, учился Александр Лукашенко, по его собственным словам, «неплохо всегда». Наряду со средней школой посещал также музыкальную. «У нас был филиал, [мать] купила мне баян, — рассказывал белорусский президент. — У меня были кое-какие способности, больше они реализованы сейчас в младшем моем сыне... Я играл неплохо на баяне».

После окончания школы поступил на исторический факультет Могилевского государственного педагогического института (ныне — Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова). Окончил вуз в 1975 году, получив специальность «учитель истории и обществоведения».

Трудовая деятельность

После окончания вуза несколько месяцев проработал учителем в средней школе №1 города Шклова (Могилевская область). В 1975 году был призван в армию. В 1975–1977 годах — служба в Пограничных войсках КГБ СССР (в городе Бресте) в должности инструктора политотдела Западного пограничного округа. В 1977–1980 годах — секретарь комитета комсомола отдела продовольственной торговли (горпищеторга) города Могилева, инструктор Октябрьского райисполкома Могилева, ответственный секретарь общества «Знание» города Шклова.

С 1979 года (по 1991 год) — член КПСС. В 1980–1982 годах — служба в рядах Советской Армии, в 120-й гвардейской мотострелковой Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии имени Верховного Совета БССР (дислоцировалась в Минске): занимал должность заместителя командира роты по политической работе.

В 1982-1983 годах — заместитель председателя колхоза «Ударник» (Шкловский район Могилевской области). В 1983–1985 — заместитель директора Шкловского комбината строительных материалов. В 1985-1987 — секретарь парткома колхоза им. В.И.Ленина (Шкловский район). В 1985 году окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии (учился заочно), получив специальность «экономист-организатор сельскохозяйственного производства».

В марте 1987 года возглавил совхоз «Городец» (ныне — ЗАО «АСБ — Агро Городец», Шкловский район Могилевской области). В должности директора совхоза находился до июля 1994 года.

Начало политической карьеры

В 1989 году баллотировался в народные депутаты СССР по Могилевскому избирательному округу. На выборах, прошедших 26 марта 1989 года, потерпел поражение, уступив Вячеславу Кебичу — заместителю председателя Совета министров БССР, будущему главе правительства Белоруссии (занимал этот пост в 1990–1994 годах): Кебич набрал 51 процент голосов, Лукашенко — 45,7 процента.

В 1990 году избран народным депутатом Верховного Совета Белорусской ССР (во втором туре, прошедшем 18 марта 1990 года, получил 68,21 процента голосов избирателей). В 1990–1994 годах — народный депутат Верховного Совета БССР (с 19 сентября 1991 года — Верховного Совета Республики Беларусь). Совмещал депутатскую деятельность с работой на посту директора совхоза.

В 1993–1994 годах — председатель Временной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по изучению деятельности коммерческих структур при республиканских и местных органах власти (более известна как «комиссия по борьбе с коррупцией»).

За время пребывания Лукашенко в парламенте его политические взгляды претерпели значительную эволюцию. В самом начале этого пути Александр Григорьевич находился в достаточно тесных отношениях с Белорусским народным фронтом. «Лукашенко начал ходить на заседания фракции Народного фронта и активно навязывать себя в руководители, — вспоминал Валентин Голубев (депутат Верховного Совета Белоруссии в 1990–1995 годах, член БНФ). — Как правило, то, что он предлагал, — мол, давайте я сделаю то или это, — отвергалось...»

После этого были попытки примкнуть к другим политическим проектам, после чего им была создана парламентская группа «Коммунисты Белоруссии за демократию». В мае 1991 года опубликовал в издававшейся Верховным Советом Белоруссии «Народной газете» статью «Диктатура: белорусский вариант?» с резкой критикой республиканских властей. Фото: Алексей Синенко

Правительство и ЦК Компартии Белоруссии обвинялись в попытках «консервативными программами и действиями вернуть наше общество к старой системе», в противостоянии демократическим процессам и отстаивании привилегий. «Чрезвычайное положение поможет удержаться бездарным руководителям у власти еще некоторое время — это так, — писал Лукашенко. — Но ненадолго. Наш народ хочет жить свободно...»

Вначале Александр Григорьевич активно поддерживал Станислава Шушкевича, занявшего вскоре после августовского путча пост председателя Верховного Совета Республики Беларусь. В свою очередь Шушкевич поддержал выдвижение Лукашенко на пост главы антикоррупционной комиссии парламента.

Однако главной мишенью руководимой Лукашенко комиссии стал именно Шушкевич. Председателю Верховного Совета, в частности, вменялись в вину злоупотребления при строительстве личной дачи: часть работ была заказана им в хозяйственном подразделении правительства. Ключевым пунктом предъявленных спикеру обвинений стал перерасход