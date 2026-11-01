27 октября 2026 года Игорю Бутману исполняется 65 лет. Еще в 1980-е его называли лучшим тенор-саксофонистом страны. Он одним из первых советских джазменов уехал учиться в американский колледж Berklee, играл в оркестре Лайонела Хэмптона, а его композицию записал Гровер Вашингтон-младший. Вернувшись в Россию, Бутман собрал Московский джазовый оркестр, организовал фестиваль «Триумф джаза», открыл первую в стране джазовую академию. Каким был путь Бутмана от ленинградского училища до сцены Линкольн-центра — в материале mk.ru.

Полное имя: Игорь Михайлович Бутман

Дата рождения: 27 октября 1961 года

Место рождения: Ленинград, ныне Санкт-Петербург

Профессия: джазовый саксофонист, композитор, продюсер

Основной инструмент: тенор-саксофон

Образование: Музыкальное училище имени Мусоргского в Ленинграде, Berklee College of Music в Бостоне

Коллектив: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана

Звания и награды: народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства

Основные проекты: фестиваль «Триумф джаза», Московский джазовый оркестр, Академия джаза, джаз-клуб Игоря Бутмана

Детство и первые шаги в музыке

Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде в семье Михаила Соломоновича Бутмана и Мариулы Николаевны Ливановой. У Игоря Бутмана есть младший брат Олег, тоже музыкант.

Отец будущей звезды джаза был инженером-строителем. С юности он музицировал, участвовал в художественной самодеятельности и даже был приглашен в Театр эстрады Аркадия Райкина. Но на перемены он не решился и остался верен выбранной профессии. Но его любовь к музыке передалась и сыновьям.

В 11 лет Игорь Бутман начал осваивать кларнет в музыкальной школе. В 1976 году поступил в Музыкальное училище имени Мусоргского, где занимался у педагога и саксофониста Геннадия Гольштейна. В училище Бутман перешел от классического кларнета к джазовому саксофону. В 1978 году начинающего музыканта пригласил в свой ансамбль известный джазмен Давид Голощекин.

Важную роль в его становлении сыграло знакомство с джазом, в том числе с записями американских музыкантов. В советское время доступ к зарубежной музыке был ограничен, редкие радиопередачи и пластинки становились для молодых исполнителей источником новых идей и музыкальных ориентиров.

Russian Look/Global Look Press

Начало музыкальной карьеры в СССР: первое признание

В начале 1980-х Игорь Бутман быстро приобрел известность среди джазовых музыкантов и слушателей. В 1981 году газета «Советская молодежь» отметила его как «Открытие года». В последующие годы он занимал ведущие позиции в опросах советских джазовых критиков.

В 1983 году Бутман выступал в оркестре Олега Лундстрема. «Хотя в оркестре у Олега Леонидовича в те времена не все были импровизаторами, но музыканты были великолепные. Руководить оркестром я тоже учился на его живом примере. Тогда я не понимал всего, но со временем начал вспоминать, что он делал, и какие-то его приемы перенял», — рассказывал Бутман в интервью «МК».

В 1984-м он присоединился к ансамблю «Аллегро» известного московского пианиста Николая Левиновского. В этот период музыкант перешел с альт-саксофона на тенор-саксофон, который впоследствии стал его основным инструментом.

Выступления в оркестре Олега Лундстрема и ансамбле «Аллегро» позволили Бутману приобрести опыт работы в больших и малых составах. Он развивал собственную исполнительскую манеру, соединяя выразительное звучание тенор-саксофона, виртуозную технику и свободное владение джазовой импровизацией.

Еще до переезда в США Бутман сотрудничал с приезжавшими в СССР американскими музыкантами, среди которых были Дейв Брубек, Чик Кориа, Пэт Мэтини, Гэри Бертон, Луис Беллсон и Гровер Вашингтон-младший. Эти знакомства помогли ему выйти за пределы отечественной джазовой сцены.

Переезд в США и сотрудничество с Гровером Вашингтоном-младшим

В 1987 году Игорь Бутман переехал в США и поступил в Berklee College of Music в Бостоне — один из известных музыкальных колледжей, специализирующихся на современной музыке и джазе. Там он получил образование по двум направлениям: исполнительство на саксофоне и композиция.

Во время учебы Бутман написал композицию French Connection. Она заинтересовала американского саксофониста Гровера Вашингтона-младшего и вошла в его альбом Then & Now. Бутман также участвовал в записи пластинки, исполняя партии саксофона.

После учебы музыкант продолжил карьеру в США. В 1989 году он переехал в Нью-Йорк, где выступал с оркестром вибрафониста Лайонела Хэмптона. Кроме того, Бутман работал с американскими джазовыми исполнителями и выступал в известных клубах и на фестивалях.

Возвращение в Россию и сольные альбомы

В 1992 году Игорь Бутман впервые после переезда в США выступил в Москве на международном джазовом фестивале. В 1993 году вышел его сольный альбом Falling Out, записанный с участием пианиста Лайла Мэйса, контрабасиста Эдди Гомеса и барабанщика Марвина «Смитти» Смитта.

В мае 1995 года Бутман выступил в Грановитой палате Кремля перед президентами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. В 1996 году он вернулся в Россию и продолжил развивать собственные музыкальные проекты.

В 1997 году вышел альбом Nostalgie, записанный в Нью-Йорке.

Московский джазовый оркестр: история создания и достижения

В марте 1999 года Игорь Бутман создал собственный коллектив — Igor Butman Jazz Orchestra. Основой его звучания стал джазовый биг-бэнд, в котором взаимодействуют группы саксофонов, труб и тромбонов, а также ритм-секция. В 2012 году коллектив получил название Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Оркестр выступает в России и за рубежом, участвует в международных фестивалях и сотрудничает с известными исполнителями. Среди важных событий его истории — совместный концерт с Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса в Нью-Йорке в сентябре 2003 года.

Коллектив выступал на таких площадках, как Карнеги-холл и Линкольн-центр, а также участвовал в крупных международных джазовых мероприятиях. В его проектах принимали участие Ди Ди Бриджуотер, Натали Коул, Джордж Бенсон, Рэнди Бреккер и другие известные музыканты.

Бутман руководит оркестром не только как исполнитель, но и как музыкальный организатор. Он формирует репертуар, работает с аранжировками и объединяет музыкантов разных поколений. Благодаря этому коллектив стал одним из самых заметных российских биг-бэндов, представляющих отечественный джаз на международной сцене.

«Триумф джаза», Jazz Across Borders и джаз-клуб

В 2000 году Игорь Бутман основал фестиваль «Триумф джаза». Его программа объединяет российских и зарубежных исполнителей, большие оркестры и небольшие ансамбли. Фестиваль стал одним из постоянных проектов музыканта и важной площадкой для знакомства публики с разными направлениями джаза.

В 2017 году в Санкт-Петербурге состоялся первый международный форум Jazz Across Borders, посвященный профессиональным и деловым вопросам джазовой индустрии. Он объединил музыкантов, продюсеров, организаторов фестивалей и представителей концертных площадок. Форум создавался как пространство для обмена опытом и развития международных связей в джазовой среде.

Еще одним проектом стал джаз-клуб Игоря Бутмана. Его история началась в 1999 году с открытия Le Club на Таганской площади в Москве. Клуб стал площадкой для регулярных выступлений отечественных и зарубежных музыкантов. Сегодня джаз-клуб продолжает эту традицию, представляя разные поколения исполнителей и направления жанра.

Бутман также развивает звукозаписывающий лейбл Butman Music, выпускающий альбомы джазовых музыкантов и проекты с участием Московского джазового оркестра.

Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

Академия джаза и образовательные проекты

Игорь Бутман участвует в развитии профессионального музыкального образования. В 2017 году он возглавил Государственное училище духового искусства. В 2019 году на базе учреждения была создана Академия джаза, ориентированная на подготовку профессиональных исполнителей и развитие джазового образования.

В настоящее время Бутман — художественный руководитель Академии джаза. Директор образовательной организации — Павел Овчинников.

Академия готовит музыкантов, знакомит студентов с традициями джаза и помогает им осваивать исполнительские и ансамблевые навыки. Образовательная работа включает занятия, концерты и мастер-классы. Для Бутмана это продолжение его д