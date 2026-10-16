Супруга Уильяма, принца Уэльского, наследника престола Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Имя при рождении: Кэтрин Элизабет («Кейт») Миддлтон (Catherine Elizabeth Middleton).

Дата рождения: 9 января 1982 года.

Происхождение

Родилась в городе Рединге (графство Беркшир, Юго-Восточная Англия). В то время ее родители, Майкл Фрэнсис Миддлтон (родился в 1949 году) и Кэрол Элизабет Миддлтон (урожденная Голдсмит, родилась в 1955 году), работали, соответственно, диспетчером и стюардессой в компании British Airways. Во второй половине 1980-х годов супруги Миддлтон занялись предпринимательской деятельностью.

В 1987 году Кэрол Миддлтон основала компанию посылочной торговли Party Pieces, специализировавшуюся на продаже принадлежностей для вечеринок. Через два года к управлению предприятием подключился ее супруг, оставивший работу в авиакомпании. Процветавший семейный бизнес сделал чету мультимиллионерами. Однако рискованные инвестиции привели в итоге фирму к краху: в 2023 году она подверглась процедуре банкротства и была продана с молотка.

Всего в браке родились трое детей. Кэтрин — первый ребенок в семье. Младшая сестра принцессы Уэльской, Филиппа Шарлотта («Пиппа») Мэттьюз, появившаяся на свет в 1983 году, известна как светская львица. Филиппа замужем за Джеймсом Мэтьюзом (бывшим профессиональным автогонщиком, а ныне менеджером хэдж-фонда), у нее трое детей. Младший брат, Джеймс Уильям Миддлтон (родился в 1987 году), — предприниматель и общественный деятель. Женат, имеет сына. Фото: Global Look Press

Образование, профессиональная деятельность

С 1986 по 1995 год училась в частной школе Сент-Эндрюс (St Andrew's School), расположенной в деревне Пангборн (графство Беркшир). Затем перешла в колледж Мальборо (Marlborough College), находящийся в одноименном городке (графство Уилтшир), который окончила в 2000 году. По таким предметам, как химия, биология и искусство, Кэтрин получила наивысшие итоговые оценки.

Во время учебы в колледже была капитаном женской команды по хоккею на траве. В этот же период была удостоена золотой награды премии герцога Эдинбургского (The Duke of Edinburgh's Award), которой отмечается внеклассная деятельность учащихся — их социальная активность, в том числе участие в волонтерских проектах, жизненные навыки, достижения в сфере физического и духовного развития.

В 2001 году поступила в Сент-Эндрюсский университет (город Сент-Эндрюс, Шотландия), один из старейших и наиболее престижных вузов Великобритании. Изучала психологию и историю искусств. Во время учебы подрабатывала официанткой. В 2005 году окончила университет, получив степень магистра искусств (по направлению «история искусств»).

После окончания учебы в течение года, с ноября 2006-го по октябрь 2007-го, работала продавцом-консультантом в сети магазинов модной одежды Jigsaw. Затем некоторое время трудилась в компании своих родителей Party Pieces. Здесь она отвечала за фотографирование товаров, составление и оформление каталогов и маркетинг. Фото: Global Look Press

В это время и до своего замужества Кэтрин жила вместе со своей сестрой Филиппой в принадлежащей их родителям квартире в лондонском районе Челси.

Брак и семья

Со своим будущим супругом Кэтрин познакомилась в альма-матер: Уильям (родился 21 июня 1982 года), старший сын нынешнего короля Англии Карла III, учился в Сент-Эндрюсском университете в те же годы. По информации британской бульварной прессы, Кэтрин привлекла внимание Уильяма во время прошедшего в университете в 2002 году благотворительного показа мод, появившись на сцене в прозрачном кружевном платье.

Согласно тому же источнику, с 2003 года молодые люди находились в постоянных отношениях. Широкой публике об этом стало известно в 2004 году, после того как в газетах были опубликованы фото, запечатлевшие их совместный отдых на горнолыжном курорте в Швейцарии. Отношения, впрочем, развивались не линейно: до вступления в брак Кэтрин и Уильям по меньшей мере дважды расставалась, но затем вновь сходились.

В ноябре 2010 года было официально объявлено об их помолвке. 29 апреля 2011 года Кэтрин и Уильям вступили в брак. Свидетелями со стороны жениха и невесты были, соответственно, брат Уильяма Гарри и сестра Кэтрин Филиппа. Церемония венчания прошла в Вестминстерском аббатстве и стала без преувеличения событием мирового масштаба: за бракосочетанием в прямом эфире наблюдали не менее 300 миллионов по всему миру. Только в Британии число зрителей составило 26 миллионов. Фото: Global Look Press

Бабушка Уильяма, королева Елизавета II, предоставила молодоженам в качестве свадебного подарка загородный дом Анмер-холл на территории королевской резиденции Сандрингем (церемониальное графство Норфолк, Восточная Англия). В 2013–2017 годах этот особняк был их основной резиденцией. Затем семья переехали в Лондон, разместившись в Кенсингтонском дворце. С сентября 2022 года официальной резиденцией и основным местом жительства принца Уэльского и его семьи является коттедж Аделаида, расположенный на территории летней резиденции британских монархов в Виндзоре (графство Беркшир).

У Кэтрин и Уильяма трое детей. Первенец Джордж (полное имя Джордж Александр Луи) появился на свет 22 июля 2013 года. Дочь Шарлотта (Шарлотта Элизабет Диана) родилась 2 мая 2015 года, младший сын Луи (Луи Артур Чарльз) — 23 апреля 2018 года. Фото: Global Look Press

Общественная деятельность

Основная сфера приложения общественной активности принцессы Уэльской — благотворительность. В 2011 году был основан Королевский фонд принца и принцессы Уэльских, поддерживающий различные многочисленные благотворительные проекты. Начальным капиталом фонда стали средства, полученные Кэтрин и Уильямом в качестве свадебных подарков.

Благотворительная деятельность принцессы Уэльской сосредоточена в первую очередь на помощи больным детям (в частности, на поддержке детских хосписов) и детям из неблагополучных семей, людям с психическими нарушениями и наркотической зависимостью.

Увлечения

Называет себя «страстным фотографом-любителем». Среди известных фоторабот Кэтрин — портреты ее детей и других членов королевской семьи. Приняла участие в проекте #HolocaustMemorialDay, посвященном 75-летию окончания холокоста. Сделанные ею фотографии людей, переживших холокост, позднее были включены в экспозицию Имперского военного музея. Является покровительницей Королевского фотографического общества.

До своей болезни активно занималась спортом. В число известных ее спортивных увлечений входят, в частности, парусный спорт, горные лыжи, теннис. В августе 2019 года с целью сбора средств на благотворительность участвовала вместе с мужем в яхтенной регате King's Cup. Является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, Регбийного союза Англии и Регбийной лиги.

Болезнь

С конца 2023 года принцесса Уэльская перестала принимать участие в публичных мероприятиях. В январе 2024 года было объявлено, что Кэтрин перенесла плановую операцию на брюшной полости и проходит реабилитацию в домашних условиях. Ее долговременное отсутствие в публичном пространстве породило различные слухи и конспирологические версии, нашедшие отражение и в средствах массовой информации.

Наконец 22 марта 2024 года Кэтрин выступила с видеообращением, котор