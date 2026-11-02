Певица, автор песен, танцовщица, продюсер, писательница, актриса, сценарист, кинорежиссер, предприниматель, филантроп – ипостаси этой женщины, ставшей одной из первых, которая сделала карьеру на крупном лейбле и ни разу не ослабила творческий и финансовый контроль над ситуацией, можно перечислять до бесконечности.

В 1978-м году она переехала в Нью-Йорк, чтобы стать участницей танцевальной труппы, потом стала петь в рок-группах и, наконец, начала сольную карьеру. За десятилетия на сцене она постоянно меняла образы, экспериментировала с музыкальными стилями, но оставалась верной себе в тематике песен, всегда вызывавшей бурную реакцию СМИ и всего мирового сообщества. Проблемы, постоянно волнующие Мадонну – это расизм, половая дискриминация и дискриминация по религиозному признаку, политика, секс, насилие.

В последний раз она была в Москве в 2012-м году в рамках тура MDNA. Тогда она стала единственным артистом, посвятившим весь концерт целиком поддержке Pussy Riot. Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая коммерчески успешная исполнительница в истории с 275 миллионами подтвержденных продаж. Она заняла свое место и в списке Time «25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью» как певица, оказавшая наибольшее влияние на развитие современной музыки. С конца 80-х зарубежные СМИ называют ее «королевой поп-музыки», и после нее покуситься на этот титул не удавалось пока никому из иностранных певиц. По оценке NY Post, ее состояние сейчас превышает 1 млрд.долларов. Она получила Оскар за песню «I Always Get My Man» к фильму «Дик Трейси».

Впрочем, у славы есть обратная сторона: Мадонну не единожды критиковали, ища слабые места в ее сайд-проектах. Например, в 2000-м году антипремия «Золотая малина» назвала ее худшей актрисой 20-го века. Но едва ли звезда страдает от подобных нападок. Собака лает – караван идет, и Мадонна в свои 56 лет все еще является номером один на мировой эстраде, оставаясь в прекрасной творческой и физической форме.