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02.11.2026, 08:35
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Украина бросает вызов Трампу, возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киев "просто игнорирует" пожелания президента США.
Биография покойного Папы Римского Франциска
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