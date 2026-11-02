Неожиданность от Билана, шутка Домогарова: как 95-летие Таривердиева отметили в Кремле

95-летие Микаэла Таривердиева отметили большим концертом в Кремле. На сцене звезды исполняли нетленные хиты прославленного композитора. Не менее жарко было и за кулисами. О самых интересных моментах читайте в репортаже «МК».