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02.11.2026, 17:50
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95-летие Микаэла Таривердиева отметили большим концертом в Кремле. На сцене звезды исполняли нетленные хиты прославленного композитора. Не менее жарко было и за кулисами. О самых интересных моментах читайте в репортаже «МК».
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