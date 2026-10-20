Певицу-«сфинкса» из Уфы многие называют «Пугачевой в рок-н-ролле». Земфира (признана иноагентом) уже достигла той стадии популярности, когда без рекламы и даже без минимального общения с поклонниками (активности ни на сайте, ни в соцсетях артистка не проявляет) ей удается заставлять фанатов многотысячными толпами реветь на концертах от удовольствия и, буквально истекая слюной, ждать выхода новой песни, а еще лучше – альбома.

Вспомнить хотя бы прошлогоднюю пластинку «Жить в твоей голове» (2013 г.). Земфира не посчитала нужным ни озвучить заранее ее название, ни дать публике намек хотя бы на приблизительный трек-лист. В итоге, заполучив заветную запись в Интернете в ночь с 13 на 14 февраля, слушатели взорвались от восторга. И это при том, что у певицы очень натянутые отношения с окружающей действительностью, которые она сама же и испортила: негодовала на совместном концерте с Юрием Шевчуком, когда увидела людей с флагами ДДТ, а в 2012-м году закрыла свой официальный сайт и заявила, что «прекращает общение с внешним миром» из-за постоянных обсуждений ее внешности и имиджа. Поклонники прощают ей все, лишь бы была новая «кровь».

Очередным подарком стал проект The Uchpochmack (название татарского национального блюда, похожего на пирожки), который Земфира сделала со своими племянниками. В нем принял участие и солист группы Brazzaville Дэвид Артур Браун, которого жестокая Земфира заставила выучить тяжелопроизносимую для англоязычного человека строчку: «Моя любовница такая умница: за меня молится, во сне целуется». Браун жаловался, но учил, а Земфира долго открещивалась от The Uchpochmack, заявляя, что никакого отношения к этой команде она не имеет, хотя «девочку с плеером» невозможно не узнать по голосу.

Закадычная подруга певицы – актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова. Земфира написала саундтреки к ее фильмам «Последняя сказка риты» и «Богиня: как я полюбила».

В Москву из Уфы она переехала в 1998-м году, а уже в 1999-м получила титул «Прорвавшийся голос поколения». Ее главные хиты – «Ариведерчи», «Ромашки», «Искала», «Прогулка», «Трафик», «Мы разбиваемся», «Без шансов» - список можно продолжать, Земфира до сих пор остается самым мощным «плодоносящим деревом» российского женского рок-н-ролла.