Нидерланды отказались расследовать причастность Украины к крушению «Боинга» в Донбассе

Нидерланды не нашли достаточных оснований для привлечения Украины по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщается в документе на сайте правительства страны. Были проанализированы данные Фонда безопасности полетов, проанализировавшего 34 случая крушения гражданских самолетов в ходе военных конфликтов.

Подчеркивается, что нет фактов, которые указывали бы на то, что украинские власти знали об угрозе гражданской авиации над закрытой частью воздушного пространства на юго-востоке. Также отмечается, что российские авиационные власти также не знали об угрозах для гражданской авиации в зоне конфликта. Поэтому прежняя позиция правительства страны пересматриваться не будет.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов отметили, что это не судебное расследование, и оно идет отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе. Данные доклада будут переданы послам России и Украины в Нидерландах.