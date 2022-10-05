Советы подлежащим мобилизации: свежие новости о правах, повестках, амуниции

Что можно брать с собой и что брать не надо

Завершается вторая неделя объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Уже более 200 тысяч военнослужащих прибыли по повестке в военкоматы. Еще примерно 100 тысяч предстоит набрать. Несмотря на то что с помощью военного ведомства, местных властей и прокуратуры многие организационные проблемы уже сняты, некоторые вопросы остаются. «МК» решил обобщить наиболее часто встречающиеся у мобилизуемых и их родственников вопросы.

Как должна вручаться повестка о мобилизации?

Повестка должна быть вручена не ранее чем за трое суток до прибытия гражданина, подлежащего мобилизации или призыву, в военный комиссариат. Повестка вручается, в соответствии с Федеральным законом №-53, лично в руки.

Другие какие-либо формы вручения не предусмотрены. Мобилизованный должен расписаться в повестке, корешок которой подлежит возвращению в военный комиссариат.

На повестке должны быть оттиск гербовой мастичной печати военного комиссариата и подпись военного комиссара.

Гражданин является мобилизованным только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, принятия решения мобилизационной комиссией и издания соответствующего приказа военным комиссаром. После этого он фактически становится мобилизованным военнослужащим, у которого имеются права и обязанности военнослужащего контрактной службы.

Кто подлежит частичной мобилизации?

В соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по частичной мобилизации граждане, отслужившие в армии, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров (лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны) – до 50 лет, старших офицеров (майор, подполковник, полковник) – до 55 лет.

Граждане РФ, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке.

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет.

Как объявил министр обороны Сергей Шойгу, женщин по частичной мобилизации призывать не будут.

Приоритетные специальности

На данный момент, по данным Министерства обороны России, в приоритете: артиллеристы; стрелки; танкисты; водители; механики-водители.

Кто не подлежит частичной мобилизации?

В соответствии с законодательством РФ не будут призываться:

– граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья;

– граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи-инвалидом I группы;

– граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

– граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

– имеющие на иждивении трех и более детей до 16 лет и жену на сроке беременности не менее 22 недель;

– обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающие образование соответствующего уровня впервые;

– граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса; аккредитованных организациях в области информационных технологий; организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи; системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах, а также в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения;

– граждане, имеющие детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид;

– военные пенсионеры, находящиеся в отставке, снятые с воинского учета по состоянию здоровья или имеющие возраст более 55 лет;

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие преступления;

– проходящие срочную службу в рядах российской армии;

– постоянно проживающие за границей и не состоящие на воинском учете россияне.

Как получить бронь от мобилизации?

Чтобы получить бронь от мобилизации, сотрудник аккредитованной компании IT и связи должен подать на портале Госуслуг заявление, приложив к нему форму-подтверждение, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) гендиректора компании. Таким образом, к заявлению нужно прикрепить два файла: форму подтверждения и файл открепленной электронной подписи. Минцифры, как и портал Госуслуг, не гарантируют получения отсрочки — заявление лишь направляется в Минобороны.

На бронь могут претендовать только штатные сотрудники аккредитованных в Минцифры IТ-компаний и операторов связи с высшим образованием.

Предприятия ОПК направляют списки имеющих право на отсрочку сотрудников в соответствующие органы.

Как быть в спорных случаях, если вы по критериям не подлежите мобилизации, но вас хотят мобилизовать?

Все проблемы и вопросы, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются в военкомате по месту воинского учета, по телефонам «горячих линий» военной, гражданской прокуратур и правительства Москвы.

Телефоны: 122 – «горячая линия» – действует во всех регионах; 8 (800) 222-55-71 – телефон единого колл-центра по вопросам мобилизации; 8 (495) 693-63-51 – телефон доверия центрального аппарата военной прокуратуры РФ.

Также на Госуслугах открыта форма, через которую можно пожаловаться на неправомерную мобилизацию: жалобу может оставить как сам мобилизованный, так и его близкие.

Нужно ли покупать экипировку?

Заставлять призванных из запаса в рамках частичной мобилизации граждан самостоятельно покупать себе экипировку является незаконным. Об этом сообщили на информационном портале «Объясняем.рф». Минобороны России обеспечивает мобилизованных всем необходимым.

Если мобилизованного принуждают самостоятельно приобрести экипировку, то необходимо пожаловаться военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

При этом не запрещается брать с собой экипировку, приобретенную по личному желанию.

Что можно брать с собой?

Мобилизованным, например, можно взять с собой предметы личной гигиены, термобелье, тактические перчатки и подшлемник, фонарик с батарейками, а также химическую грелку и мультитул (многофункциональный компактный нож).

Все личные вещи мобилизованного должны помещаться в дорожную сумку.

Документы

Паспорт, военный билет, водительские права и медицинский полис должны быть герметично упакованы. Кроме того, должен быть заламинирован список с телефонами и адресами родственников.

Средства личной гигиены

Несмотря на то что некоторые предметы личной гигиены мобилизованному выдадут в части, все же стоит взять с собой стандартный походный набор: зубную щетку, пасту, мыло, туалетную бумагу (в данном случае удобна влажная), шампунь, стиральный порошок и щетку для чистки обуви. Для обработки ногтей подойдут щипцы.

Одежда

В список необходимых предметов одежды входят: запас нижнего белья, теплые и шерстяные носки, теплые стельки, дополнительные шнурки для берцев, флисовая шапка и балаклава, а также несколько комплектов перчаток (в том числе тактических) и тактические очки.

С собой можно взять свою обувь. Она должна быть удобной. Опытные военные рекомендуют армейскую или трекинговую обувь, в которой можно было бы пройти 10 километров. Кроме того, можно взять сменку – кроссовки и тапочки. Рекомендуется также взять термобелье, свитеры.

Предметы бытового обихода

Опытные бойцы рекомендуют взять спальник, нож-мультитул, походное сиденье (туристическая «сидушка»), батарейки, химическую грелку, запасной вещмешок, ручку, маркер, блокнот, швейный набор, наушники, прочные наручные часы, фонарик. Следует также иметь при себе зажигалки и охотничьи спички.

Продукты

Продукты питания следует собирать из расчета на 3 дня. Это могут быть консервы, колбаса и сушеное мясо, запас печенья, сгущенки и сахара, а также кофе и чай.

Аптечка

Лекарства нужно взять с запасом минимум на три месяца. В аптечке обязательно должны быть медикаменты, которые человек принимает постоянно или периодически. Это могут быть таблетки от давления, болей в желудке и т.д. Там же должны быть как минимум три штуки жгута, столько же упаковок медицинского бинта, гемостатическое средство (гранулы, губка), медицинские тампоны для ран, антисептические средства (типа стрептоцида).

Кроме того, бывалые бойцы рекомендуют запастись назофарингальной трубкой, окклюзионным пластырем (может понадобиться при ранениях груди), противошоковыми препаратами, ампульными обезболивающими, адреналином и шприцами. Неплохо, если в аптечке будет спасательное термоодеяло, которое защищает от холода и дождя.

Деньги

Могут понадобиться наличные. Их лучше брать разными купюрами и не более 10 тысяч рублей.

Чего нельзя брать с собой?

Запрещено брать смартфоны. Вместо гаджета можно взять только кнопочный телефон, который хранится у командира и выдается бойцам в определенное время.

Придется оставить дома также личное охотничье, травматическое или холодное оружие, колюще-режущие предметы (ножницы). Запрещены на службе также алкоголь и наркотические вещества.

Какое денежное довольствие положено мобилизованным?

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты. При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

С учетом всех дополнительных выплат месячное денежное довольствие военнослужащих контрактной службы может составлять от 200 до 300 тысяч рублей – в зависимости от звания, должности, стажа, квалификации.