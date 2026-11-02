Происхождение

Родился в городе Чадан (в то время Тувинская автономная область РСФСР, сегодня Республика Тыва). Отец Кужугет Сереевич Шойгу (1921–2010). Родился в местечке Шаараш (ныне Кара-Хольский сумон Республики Тыва) в семье арата, тувинского крестьянина-скотовода. Журналист, государственный, партийный и общественный деятель. Работал главным редактором республиканской газеты «Шын» («Правда»), занимал посты секретаря Тувинского обкома КПСС и заместителя председателя Совета министров Тувинской АССР.

Имя отца, данное ему при рождении, Шойгу Серээ-оглу из рода Кожугетов. Во время паспортизации, прошедшей после вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР и РСФСР (1944 год), имя сделали фамилией, а новым именем стало название рода.

Мать — Александра Яковлевна Шойгу (1924–2011), урожденная Кудрявцева. Родилась в селе Яковлево (Орловская область). Незадолго до Великой Отечественной войны семья матери переехала на Украину, в город Кадиевку (ныне Стаханов, Луганская народная республика).

«Мои родственники по линии мамы с Украины, — рассказывал Сергей Шойгу о своих корнях в интервью, опубликованном в 2019 году. — Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в пятилетнем возрасте в одном из храмов города Стаханов».

По профессии мать была зоотехником. В 1951 году окончила Харьковский сельскохозяйственный институт. После окончания вуза приехала по распределению в Туву. Долгие годы работала в Министерстве сельского хозяйства республики (сначала экономистом, затем руководителем планового отдела). Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Тувинской АССР.

В браке родилось трое детей. Старшая сестра Сергея Шойгу, Лариса Кужугетовна Шойгу (1953–2021), по профессии была врачом-психиатром. Удостоена звания заслуженный врач РФ. В 2007–2021 годах депутат Государственной думы РФ. Входила во фракцию «Единая Россия». Была замужем. Супруг, Константин Фламенбаум, ушел из жизни в 2017 году. Сын Ларисы Шойгу, Александр Константинович Фламенбаум (родился в 1975 году), получил юридическое образование, возглавлял ряд финансово-инвестиционных компаний. Женат, имеет сына и дочь.

Младшая сестра Сергея Кужугетовича, Ирина Кужугетовна Захарова (родилась в 1960 году), врач-психиатр, проживает в Москве. Замужем, имеет троих детей.

Кроме того, у Сергея Шойгу есть единокровная старшая сестра от первого брака его отца — Светлана Кужугетовна Санаа. Проживает в городе Чадан, имеет троих детей. Фото: Наталия Губернаторова

Детские и юношеские годы

Вскоре после рождения Сергея семья переехала в городок Шагонар (ныне административный центр Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва): отец работал там вторым секретарем Улуг-Хемского райкома КПСС. В 1957 году, после того как он получил новое назначение (главным редактором республиканской газеты «Шын»), Шойгу переехали в столицу республики, город Кызыл, где и прошло детство Сергея Кужугетовича.

«Коммунальная квартира в три комнаты, — вспоминает он о жизни семьи в первые годы после переезда в Кызыл. — В них разные люди... Иногда настолько разные, что вряд ли могли оказаться вместе при других обстоятельствах. В одной из комнат поселилась наша семья с двумя детьми и в ожидании третьего. Печь на кухне постоянно топилась, углём или дровами... В соседней комнате жил человек в возрасте. Старый коммунист. У него была открытая форма туберкулеза, но тогда не существовало жестких медицинских правил для подобных больных, не предусматривалась полная изоляция. Все, что оставалось родителям, — это попытаться уберечь детей от инфекции».

В 1962 году Сергей Шойгу пошел в школу, которую окончил в 1972 году. Об этом периоде своей жизни он вспоминал так: «С одной стороны, учеба давалась мне легко, а с другой, на нее всегда оставалось мало времени. Все время у меня занимали спорт, улица... Дрался много». Любимыми школьными предметами, по его собственными словам, были история, математика и физкультура. В 9-м классе Сергей Шойгу стал чемпионом республики по легкой атлетике среди юношей.

В 1972 году поступил в Красноярский политехнический институт (в 1993 году был переименован в Красноярский государственный технический университет). По словам Сергея Шойгу, выбор в пользу данного вуза был, по сути, случайным: «Собирался в один вуз, но не прошел по возрасту. Поступил в другой и стал учиться на строителя. Но я благодарен судьбе за эту случайность, она помогла мне найти свое призвание. Люблю строить, создавать что-то новое».

Окончил вуз в 1977 году, получив специальность инженера-строителя. «В институте для меня не было предмета ненавистнее «Гражданской обороны», — рассказывал впоследствии Сергей Шойгу. — Но с годами пришло понимание, что эти войска нужны». Фото Минобороны РФ

Начало трудовой деятельности

После окончания вуза в течение более 10 лет работал в строительной отрасли. 1977–1978 год — мастер треста «Промхимстрой» (Красноярск). В 1978–1979 годах — мастер, начальник участка треста «Тувинстрой» (Кызыл). В 1979–1984 годах — старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления СУ-82 треста «Ачинскалюминстрой» (Ачинск).

С 1984 по 1985 год — заместитель управляющего трестом «Саяналюминстрой» (город Саяногорск); с 1985-го по 1986-й — управляющий трестом «Саянтяжстрой» (город Абакан); с 1986-го по 1988-й — управляющий трестом «Абаканвагонстрой» (Абакан).

В 1988 году переходит на партийную работу. В 1988–1989 годах — второй секретарь Абаканского городского комитета КПСС; с 1989 по 1990 год — инструктор Красноярского крайкома КПСС.

В 1990 году Сергей Шойгу уезжает в Москву, переходит на работу в Правительство РСФСР. В 1990–1991 годах — заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Во главе МЧС

В апреле 1991 года был назначен председателем Российского корпуса спасателей, преобразованного в вскоре в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. В том же году становится председателем Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РФ (ГКЧС России), созданном в конце 1991 года и объединившем силы и средства Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР, входившего в структуру Минобороны СССР.

В 1992 году, во время осетино-ингушского конфликта, оставаясь во главе ГКЧС, был назначен заместителем главы временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии. В тот же период занимал также посты сопредседателя смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-югоосетинского конфликта (назначен в 1992 году) и руководителя российской части Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии (1993 год).

С 20 января 1994-го по 11 мая 2012 года — министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В период с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года занимал одновременно пост заместителя председателя правительства РФ. С 1996 года член Совета безопасности Российской Федерации.

В 1996 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема научной работы: «Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба».

В 1993–2003 годах — председатель Национальной комиссии Российской Федерации по проведению международного десятилетия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий. С 2009 года президент Русского географического общества.

В 2003 году Сергею Шойгу было присвоено воинское звание генерала армии. В этот период он неоднократно признавался самым популярным российским министром. Фото: Наталия Губернаторова

Губернатор, министр обороны, секретарь Совета безопасности

В апреле 2012 года, после того как Борис Громов, действовавший на тот момент губернатор Московской области, заявил о намерении покинуть свой пост по истечении очередной легислатуры, был предложен партией «Единая Россия» президент