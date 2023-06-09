Истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС и истребители Gripen Швеции перехватили разведывательный самолет ВКС России Ил-20 в сопровождении Су-27, утверждается в заявлении ВВС Соединенного Королевства.

Отмечается, что военнослужащие британских ВВС из 140-го экспедиционного авиакрыла сейчас задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран.

В ВВС Великобритании подчеркнули, что пилоты ВКС РФ не нарушали воздушное пространство Швеции, но отметили, что российские самолеты якобы не соблюдали международные нормы.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских ВКС выполняются в полном соответствии с правилами использования воздушного пространства.