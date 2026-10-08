Россия открыла молодёжный центр в одной из стран СНГ

В Киргизии открылся Молодёжный центр при поддержке России и ПРООН

В киргизском городе Каракол открылся Молодёжный центр, созданный при поддержке Программы развития ООН и правительства России. Об этом сообщило российское посольство в Бишкеке в своём Telegram-канале.

Отремонтированное здание для центра предоставила мэрия Каракола. Мебель и оборудование были закуплены по линии Программы развития ООН. Центр оснащён актовым залом, компьютерной зоной, звукозаписывающей студией, библиотекой и открытым пространством для занятий и мастер-классов. На его базе будут организованы образовательные программы и курсы по востребованным направлениям.

Дипломаты российской дипмиссии поздравили жителей города с открытием новой молодёжной площадки. Они отметили ключевую роль России в финансировании и реализации проектной работы «агентств семьи ООН» в Киргизии.

По данным посольства, в 2025 году Российская Федерация выделила почти половину суммы общих поступлений от всех доноров — порядка 12 миллионов долларов.

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