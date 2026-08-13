МКС отсекает «больную конечность»: в космической отрасли рассказали, что изменится после изоляции аварийного отсека
Российский сегмент МКС прощается с аварийным отсеком. По информации, которую подтвердили в космической отрасли, Роскосмос все же согласился на уговоры NASA изолировать переходную камеру (ПрК) в нашем служебном модуле «Звезда». Напомним, что уже больше пяти лет эта камера является предметом треволнений из-за появившихся трещин в корпусе, которые никак не удается залатать, и связанной с ними утечки воздуха.