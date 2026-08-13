США и Китай вступили в схватку за первенство в получении находок с Марса

Найденный на Красной планете образец породы может доказать, что жизнь когда-то существовала на Марсе. Но попадет ли он когда-нибудь на Землю? Марсоход НАСА "Персеверанс" взял образец под названием "Сапфировый каньон" со скалистых выступов на краях долины Неретвы, долины, образованной реками, которые когда-то впадали в древнее озеро в кратере Езеро более 3 миллиардов лет назад. Марсоход оказался на высохшем дне озера в феврале 2021 года именно с этой целью