Популярный в США рестлер стал женщиной-трансгендером

42-летний брутальный американский рестлер Гебриэль Аллан Тафт, получивший известность по выступлениям в World Wrestling Entertainment под именем Тайлер Рекс, сменил пол. Мужчина ростом 191 см и весом 113 кг превратился в женщину-бодибилдершу.

"Это я. Беззастенчивый, беззастенчивый я. Это та сторона меня, которая пряталась в тени, боясь и боясь того, что подумает мир; боясь того, что скажут или сделают мои родные, друзья и последователи. Я больше не боюсь, и я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какая я есть", - написала Гебриэль на своей странице в Instagram.

По ее словам, осознание того, что она трансгендер, которой приходится постоянно сталкиваться с этим миром, однажды чуть не привело трагедии. Но в тот день, когда она перестала заботиться о том, что думают другие люди, она позволила своему подлинному "я" выйти на свет.

По словам Гебриэль, его жена, семья и самые близкие друзья приняли это.

"Я не жду, что все согласятся или поймут. Не мое дело менять ваши основные убеждения. Просто знайте, что внешняя оболочка может измениться, но душа останется прежней", - говорится в заявлении.