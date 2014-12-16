Андрей Коннов
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Хотели бы вы поймать золотую рыбку, чтобы загадать желание? Конечно, хотели бы. Только вот жаль, что такой рыбки не существует, скажет кто-то из взрослых. Пожалуй, согласимся. Зато существует волшебная лампа, обитатель которой, сказочный джинн, обязательно исполнит все желания. Не верите? Тогда приходите на потрясающе красивый ледовый мюзикл «Аладдин и Повелитель огня» с 20 декабря по 11 января во Дворец спорта «Лужники».
Пластинка с многообещающим названием «Будет все как в сказке» едва успела увидеть свет, как сразу получила море откликов как со стороны поклонников певицы, так и со стороны придирчивых музыкальных критиков. О том, как готовился альбом и что же такое сказка, сама поп-дива рассказала в эксклюзивном интервью «МК».
В его жизни прошла не самая светлая полоса, которая, впрочем, оставила свой яркий след в творчестве музыканта. Последним стал долгожданный альбом «Победителей не судят». «МК» выяснил детали создания этого сборника, а также узнал, что пришлось пережить исполнителю. Кроме того, Артур не исключил возможность проведения масштабного рок-фестиваля.
Принято считать, что у каждого человека свое представление о празднике. Для кого-то это прибавка к зарплате и культурный отдых в кругу друзей, а для кого-то посещение театра в компании московской богемы. Впрочем, 10 лет назад компания «Стейдж Энтертейнмент» объединила представления наших граждан о празднике и назвала его новым и тогда еще странным словом «мюзикл».
Близкий друг редакции, народный артист России Владимир Девятов 15 марта празднует свой день рождения. В этом году ему исполняется 59. Впрочем, сам артист не чувствует на плечах груза лет, но вместе с тем полон желания радовать своих поклонников новыми песнями. О том, что уже сделано на эстраде и в жизни, а также о своих дальнейших планах юбиляр рассказал газете «МК».