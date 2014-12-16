С каждым годом все моложе

Близкий друг редакции, народный артист России Владимир Девятов 15 марта празднует свой день рождения. В этом году ему исполняется 59. Впрочем, сам артист не чувствует на плечах груза лет, но вместе с тем полон желания радовать своих поклонников новыми песнями. О том, что уже сделано на эстраде и в жизни, а также о своих дальнейших планах юбиляр рассказал газете «МК».