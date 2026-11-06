Кирилл Иванов
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Не стоит на месте отечественная научно-правовая мысль. Очередной мощный ее рывок - даже, не побоимся этого слова, прорыв - произошел на днях на состоявшемся под эгидой юридического факультета МГУ вебинаре с участием правоведов из северокавказских регионов России. Собственно, сенсацией можно считать уже заявленную тему виртуального симпозиума: "Институт кровной мести: правовые, криминологические и психологические аспекты". И ожидания не были обмануты.
В ближайшие дни Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по Ирану, предупредил известный американский журналист Такер Карлсон. Конечно, источник это еще тот. Весьма сомнительный источник. Но как гласит известная мудрость, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Если у Карлсона, говоря шершавым языком улицы, едет крыша, это еще не значит, что предчувствия его обманывают. Скорее, даже наоборот: фактор "крыши" повышает ценность предсказания.
"Поставки должны начаться немедленно и осуществляться в максимально возможных объемах", - сообщил президент США Франклин Делано Рузвельт главе советского правительства Иосифу Сталину 85 лет назад (послание датировано 30 октября 1941 года). Иными словами, американский лидер известил советского о принятом им решении распространить программу ленд-лиза на Советский Союз. О влиянии этой программы на судьбы страны и мира историки и политики спорят до сих пор.
В структуре бундесвера, как, впрочем, и в большинстве других армий мира, имеется и свой, армейский спецназ. В Германии это подразделение называется KSK (от Kommando Spezialkräfte, "Командование сил специального назначения"). До сих пор главными задачами KSK были борьба с террористами и спасение людей из зон разнообразных бедствий. "Но этому пришел конец, - торжественно объявил таблоид Bild. - Новый враг - на Востоке".
"Не выступать публично от лица Церкви без благословения священноначалия..." Священный Синод РПЦ внес поправки в присягу "ставленника", кандидата в священники, перед рукоположением в сан иерея и утвердила единообразный текст "допроса ставленнику при рукоположении". Словом, единообразия и дисциплины в церкви стало явно больше. Дисциплина уже практически воинская. Прибавили ли новации благодати - вопрос, на который нет пока однозначного ответа.
"Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать". Цитату из бессмертной комедии можно продолжить: каждый, чей автомобиль находится в розыске, мечтает его легализовать. Без этого машину не то что не продашь, но даже на ней не поездишь. И вот эта мечта стала намного ближе к реальности. А в случае с Данилой Косачевым, автовладельцем из Санкт-Петербурга, обратившимся в Верховный суд с жалобой на МВД, практически уже реализовалась.
Кажется, мы его теряем. Надежды россиян на Дональда Трампа оправдались во многом, но в главном, в том, что в его лице мы обрели твердого приверженца традиционных ценностей, близки, увы, к краху. Чем дальше, тем чаще президент США восторгается красотой представителей своего пола. Особенно пышных комплиментов хозяин Белого дома удостоил сенатора-однопартийца Джона Хастеда.
"Городам-героям Волгоград и Санкт-Петербург возвращаются наименования соответственно Сталинград и Ленинград в течении одного года после вступления в силу настоящего федерального закона..." Вообще-то, по правилам русского языка следовало бы писать "в течение", но не будем слишком придирчивыми к депутату Госдумы Анжелике Глазковой (фракция КПРФ): это ее первый законопроект в новом созыве. Судя по всему, депутат очень торопилась, и понять ее вполне можно.
Подобное, как известно, тянется к подобному. Это общее, универсальное правило. Что касается частного случая человеческих отношений, отношений между начальниками и подчиненными, существует более подходящая формула: "Каков поп, таков и приход". Подтверждений этой древней истине - тьма тьмущая. Но, пожалуй, самый свежий, самый известный, самый наглядный пример подобий такого рода - президент США Дональд Трамп и его новая пресс-секретарша Кэти Захария.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал "чистым лицемерием" критику "дизельной сделки" Трампа и Путина со стороны европейцев. "Европейцы с начала этой войны предоставили россиянам больше средств, чем украинцам, поскольку они не могут избавиться от российских энергоресурсов", - заявил главный бухгалтер Америки. И на этот раз никакой критики Вашингтона из Европы не последовало. Потому что попал Бессент в самый уязвимый бастион крепости "Европа". Зарядил, как говорится, не в бровь, а в глаз.
Сенсационная новость из Германии: по подозрению в шпионаже задержан бывший глава Федеральной разведывательная службы Август Ханнинг. Более громких шпионских скандалов в этой стране за последние полвека, пожалуй, не было. Сравниться с ним может разве что дело Гюнтера Гийома, личного референта канцлера Вилли Бранда и одновременно агента восточногерманской разведки (шпион был арестован в апреле 1974 года). Но нынешний скандал, пожалуй, даже масштабнее.
Новость, которая пусть и не потрясает основы мироздания, все же заставляет ущипнуть себя за руку: бывший канцлер Германии, бывший лидер правящей партии и действующий член этой партии, стал членом наблюдательного совета российской компании, управляющей сетью гипермаркетов. Впрочем, не все так сенсационно, как может показаться, если вырвать сенсацию из информационного контекста. Крупный немецкий политик, получивший работу в России, – это наш старый добрый знакомый, Герхард Фриц Курт Шрёдер.
80 лет назад, 1 октября 1946 года, Нюрнбергский трибунал огласил свой вердикт. "Призываем мировое сообщество уважать и защищать наследие Международного военного трибунала в Нюрнберге" – гласит обнародованное в четверг заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. И к этим словам можно лишь присоединиться.
"В последнюю осень - ни строчки, ни вздоха..." Прекрасная песня, но не про депутата Госдумы восьмого созыва и видного деятеля культуры - кинорежиссера, писателя, поэта - Николая Бурляева. В последнюю свою депутатскую осень Николай Петрович сочинил целый законопроект. И в самый последний день последней осени, 29 сентября (30-го приступил к работе уже новый, девятый созыв), внес его на рассмотрение нижней палаты.
"The Moon is ours", - поведал не так давно граду и миру президент США Дональд Трамп. "Луна - наша". Ну, то есть в очередной раз изрек бред. Но опровергать бред - дело безнадежное и неблагодарное. Самый эффективный способ противостоять "пурге" - перебить ее еще большей нелепицей. Трудно сказать, этой или иной логикой руководствовались байкерский клуб "Ночные волки" и писатель Александр Проханов (и была ли тут вообще какая-то логика), но переплюнуть Трампа по части бреда им вполне удалось.
Есть и хорошие новости. Да что там хорошие - отличные. Справедливости в стране стало больше. Ну, правда, пока что не повсеместно. Не сразу, как говорится, Москва строилась. Но в такой немаловажной сфере, как торговля красной икрой, теперь в этом смысле все просто в ажуре. Кто не верит, может ознакомиться с мнением президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.
«Без пяти 1933». Смысл названия книги немецкого художника и философа Филиппа Руха понятен, без сомнения, всем его соотечественникам. Речь идет о близости нынешней политической ситуации в Германии к тому, что случилось со страной в 1933 году. А случился тогда, напомним, приход к власти нацистов. Не все, разумеется, согласны с такой оценкой. Но даже те, кто поднимает Руха и его единомышленников на смех, вынуждены признать наличие определенного сходства между эпохами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результаты прошедших в минувшее воскресенье региональных выборов в Мекленбурге - Передней Померании и в Берлине. То есть признал очевидное. Тем не менее реакцию главы правительства на серию сокрушительных поражений его партии, Христианско-демократического союза (ХДС), трудно назвать типичной по меркам немецкой политической системы. Несмотря на катастрофу, канцлер не устал и никуда не уходит. Мерц заявил, что намерен продолжить курс реформ.
"После многодневных, ожесточенных боев наши войска оставили Киев..." 85 лет назад, 21 сентября 1941 года, вечерняя сводка Совинформбюро известила страну о потере третьего по величине города СССР, столицы Советской Украины. Сама потеря произошла двумя днями раньше. "С 12.00 над Киевом развевается немецкий флаг", - записал в своем дневнике 19 сентября 1941 года начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-оберст Франц Гальдер.
Генеральный инспектор бундесвера (ближайший российский аналог этой должности - начальник Генерального штаба) призвал всех граждан Федеративной Республики готовиться к обороне страны. Генерал Карстен Бройер обратился ко всему немецкому народу: "Без вас мы, солдаты, обречены на поражение. Но поражение недопустимо. Потому что это означало бы смертельную угрозу для нашего общества в том виде, в каком мы его знаем. Мы все находимся в одной лодке".
"Это, по большому счету, начало такой войны настоящей, - заявил, комментируя новое обострение российско-германских отношений, глава МИД РФ Сергей Лавров. - Я помню, что перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали". Тревогу министра вполне можно разделить, но высказывание все-таки нуждается в некотором уточнении: если говорить о событиях 85-летней давности, то закрытие миссий - и их, и наших - произошло не до, а после нападения Германии на СССР.
Дональд Трамп призвал вернуть Германии былое величие. Призыв содержится в поздравительном посте американского президента в соцсети Truth Social, посвященном победе партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ландтаг земли Саксония-Анхальт. В Германии - во всяком случае, в той ее части, которая не относится к лагерю сторонников АдГ, - поздравление вызвало крайне негативную реакцию.
"Все смешалось в доме Облонских" - в политической системе Федеративной Республики Германия. Причина переполоха - ошеломительная победа "Альтернативы для Германии" на выборах в ландтаг, региональный парламент, земли Саксония-Анхальт. Партия, которая, напомним, признана в ФРГ правоэкстремистской, хоть и не получила абсолютного большинства мест в ландтаге, с весьма большой вероятностью впервые в своей истории сформирует правительство земли.
Генерал Ратко Младич, бывший главнокомандующий вооруженными силами Республики Сербской (ныне — энтитет в составе Боснии и Герцоговины), отдал свой последний приказ — долго жить. И отправился в свой последний путь. В четверг вечером тело генерала было доставлено из Нидерландов в аэропорт Белграда. Похоронят Младича 7 сентября на Топчидерском кладбище Белграда. В общем, генерала больше нет. Но битва продолжается. Битва за интерпретацию следа, оставленного им в истории.
И снова 3 сентября. В смысле — вновь День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. А вы о чем подумали? Признайтесь: вряд ли о пропахшем порохом дне воинской славы, о празднике со слезами на глазах. Советско-японская война была и остается, говоря словами поэта, «войной незнаменитой». И для этого есть свои причины.
Хасавюрт. Утверждать, что в этом звуке для сердца русского слилось очень много, было бы, пожалуй, большим преувеличением. Но означает это слово все же больше, чем просто название города. Это не только место, но и время. А также то, что случилось в этом месте в это время, 31 августа 1996 года. Случившееся можно описать одним словом. Тем же самым: «Хасавюрт». Помимо традиционного, географического, 30 лет назад оно получило и другое значение. Стало, увы, синонимом понятий «позор» и «капитуляция».
Все, «кина не будет»: концерты американского рэпера Канье Уэста на петербургской «Газпром Арене» не состоятся. Электричество кончилось. В смысле закончилось терпение тех, кто может отменить концерт мировой звезды, на который уже проданы билеты. Кем являются эти влиятельные господа, доподлинно неизвестно, но более-менее точно известны их географические координаты. Как уверяют осведомленные источники, представление отменено после «звонка из Москвы».
Все идет по плану. Ну, почти все. Радостные вести принесло очередное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Средний уровень достижения национальных целей по итогам I полугодия в целом по стране составляет 99 процентов, - сообщил в своем выступлении на заседании вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. - То есть, фактически, то, что мы запланировали, мы делаем, и делаем это для людей". В общем, до полного счастья народного осталось совсем ничего.