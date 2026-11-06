Берегись автомобиля: Верховный суд разрешил ездить на машине, объявленной в розыск

"Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать". Цитату из бессмертной комедии можно продолжить: каждый, чей автомобиль находится в розыске, мечтает его легализовать. Без этого машину не то что не продашь, но даже на ней не поездишь. И вот эта мечта стала намного ближе к реальности. А в случае с Данилой Косачевым, автовладельцем из Санкт-Петербурга, обратившимся в Верховный суд с жалобой на МВД, практически уже реализовалась.