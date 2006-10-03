Владимир Котыхов
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Если над сценой висит много всякого разного — картонные облака и солнце, качели, огромная виноградная кисть, веревка, то что-нибудь обязательно должно упасть. Первым падает горшок с искусственным цветком. От грохота сцена слегка вздрагивает, а спектакль “Времена года” на музыку Вивальди в постановке самого провокационного хореографа Франции Анжелена Прельжокажа начинает бурлить.
В России о ней много слышали, но видели лишь один раз, когда одна из ярчайших звезд современного танца выступала на вручении приза “Бенуа де ла данс”. Каролин Карлсон потрясла пронзительным, словно разрыв молнии, танцем и исчезла с российского небосклона. Но вот спустя восемь лет она вновь в Москве, где сегодня представляет свой спектакль “Тигры в чайном домике”.
Две балетные столицы России — Москва и Петербург кипят слухами о переходе звезды мирового балета Дианы Вишневой из Мариинки в Большой. Петербургские поклонники Дианы говорят: “Мы ляжем на рельсы, но не отпустим”. В Москве страсти еще горячее. Накануне выступления Вишневой на сцене Большого в “Лебедином озере” ведущие балерины главного театра страны бросились не на рельсы (как же, дождешься от них этого), а в ноги к директору Большого… с протестом против приглашения Вишневой в театр.
Балетный спектакль он впервые увидел по телевизору, еще понятия не имея, что такое классический танец. Удивленно смотрел на стройные фигуры артистов, тихо млел от невесомого танца. “Тебе это нравится?” — поинтересовались родители. “Да”, — твердо ответил он. “Хочешь попробовать?” “Можно и попробовать”, — смело заявил ребенок. И попробовал. Причем успешно. Сегодня Ян Годовский — один из самых стильных молодых танцовщиков Большого.
Если кто-то хочет увидеть апельсины величиной с футбольный мяч, срочно в Большой театр, на премьеру балета “Золушка”. Таких цитрусовых нельзя было лицезреть даже в годы советского прошлого на ВДНХ. Но не только за шедевры бутафорского мастерства любим мы главный театр страны, а еще за экспериментаторский пыл и стремление скрестить такое, что трудно скрещивается. В “Золушке” создатели оттянулись по полной, здесь есть кое-что от старой сказки о девочке-замарашке, от голливудских музыкальных комедий, а среди действующих лиц сам автор балета, композитор балета Сергей Прокофьев.
Когда-то балет “Золушка” на музыку Сергея Прокофьева в постановке Ростислава Захарова был одним из главных спектаклей Большого и шел на его сцене лет тридцать. Но затем исчез из репертуара. И вот “Золушка”, изрядно перекроенная группой товарищей во главе с хореографом Юрием Посоховым, возвращается. А в преддверии премьеры можно вспомнить тех “Золушек”, что за годы активной жизни балета потрясли не только СССР, но и мир.