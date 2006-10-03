Грузите апельсины бочками

Если кто-то хочет увидеть апельсины величиной с футбольный мяч, срочно в Большой театр, на премьеру балета “Золушка”. Таких цитрусовых нельзя было лицезреть даже в годы советского прошлого на ВДНХ. Но не только за шедевры бутафорского мастерства любим мы главный театр страны, а еще за экспериментаторский пыл и стремление скрестить такое, что трудно скрещивается. В “Золушке” создатели оттянулись по полной, здесь есть кое-что от старой сказки о девочке-замарашке, от голливудских музыкальных комедий, а среди действующих лиц сам автор балета, композитор балета Сергей Прокофьев.