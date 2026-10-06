Четыре человека погибли в ходе ударов ВСУ по автомобилям

Четыре человека погибло в ЛНР в результате ударов ВСУ

За минувшие сутки боевики ВСУ несколько раз атаковали Луганскую Народную республику. В результате погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил официальный канал главы Луганской народной республики Леонида Пасечника.

Противник ударил по легковушке. В результате погиб водитель. Также пострадал пассажир. К сожалению, спасти его тоже не удалось. Еще один удар нанесен по гражданскому автомобилю, ранен 63-летний мужчина.

Также боевики атаковали несколько грузовиков. В результате погибли двое водителей, один человек пострадал. В Рубежном вражеский беспилотник атаковал «Газель», пострадал мужчина. В общей сложности за сутки в ЛНР уничтожено 70 воздушных целей.

Ранее наше издание сообщало, что в Белгородской области в результате атак поврежден храм. Также пострадал мирный житель.

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