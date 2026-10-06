В Петербурге мужчины ограбили курьершу с деньгами для мошенников

В Новом Девяткино сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин. Их подозревают в нападении на женщину-курьера, которая перевозила средства, выманенные обманом у пожилой жительницы. Эту информацию 6 октября предоставило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За 3 дня до этого в полицию обратилась 38-летняя женщина. По её словам, на Гражданском проспекте прохожий выхватил у неё пакет с наличными. Потерпевшая указала, что выполняла курьерские заказы.

В ходе проверки выяснилось, что деньги женщина получила от 76-летней пенсионерки с Серебристого бульвара. Злоумышленники позвонили пожилой женщине и убедили её передать курьеру 3,1 млн рублей якобы для «декларирования». Около 16:00 3 октября возле дома на Гражданском проспекте пенсионерка вручила наличные незнакомке, которую чуть позже тоже обобрали. Возбуждены 2 уголовных дела: о мошенничестве и грабеже.

В ночь на 5 октября сыщики обнаружили на Северном проспекте двух молодых людей, уроженцев Северного Кавказа, живущих в Новом Девяткино. Обоих поместили под стражу на 48 часов. Курьершу отпустили, взяв с неё обязательство явиться по вызову.

На Кубани на 2,5 года «строгача» осудили мужчину, обокравшего знакомую

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX