Госдепартамент США

Госдепартамент, или попросту Госдеп в последнее время в России воспринимается часто чуть ли не как ругательное слово. А вообще говоря, такое название носит министерство иностранных дел Соединенных Штатов Америки, ответственное за дипломатическую деятельность страны. Это внешнеполитическое ведомство – пионер среди американских ведомств, оно возникло в 1789 году, а первым госсекретарём (читай – министром иностранных дел) Соединенных Штатов считается Томас Джефферсон. Вообще-то Джефферсон – не первый глава американской дипломатии. Еще в 1780 году Второй Континентальный Конгресс создал министерство иностранных дел, а первым министром иностранных дел в 1781 г. был избран Роберт Р. Ливингстон, делегат из Нью-Йорка. В 1783 году его сменил Джон Джей, который находился на этой должности до 4 марта 1789 г. Джордж Вашингтон изменил название должности с «Секретаря иностранных дел» на «Государственный Секретарь», изменив название министерства на Государственный департамент. Здание Госдепа располагается в нескольких кварталах от Белого Дома в Вашингтоне. Одним из структурных подразделений американского внешнеполитического ведомства является Бюро по демократии, правам человека и труду, которое призвано устанавливать проводить расследования по всем вопросам, касающихся прав человека, сотрудничать с правозащитными организациями других государств. Ежегодно это Бюро публикует доклад об американской поддержке прав человека и развитии демократии в мире. Чрезмерное внимание Госдепартамента к проблеме прав человека и гражданских свобод за рубежами США часто является поводом для нелюбви к этому органу и обвинений в адрес Соединенных Штатов во вмешательстве во внутренние дела других стран. Первой женщиной на посту государственного секретаря США стала в 1997 году Мадлен Олбрайт, а первым афроамериканцем во главе Госдепа в 2001 г. был назначен Колин Пауэлл. В 2005 г. госсекретарем США впервые стала женщина-афроамериканка – Кондолиза Райс. С 1 февраля 2013 года Государственный департамент возглавляет Джон Керри, сменивший на этом посту Хиллари Клинтон.

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