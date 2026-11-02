Происхождение

Родилась в Гамбурге. Имя при рождении: Ангела Доротея Каснер (Angela Dorothea Kasner). Отец — Хорст Каснер (1926–2011). Был протестантским богословом и священником Евангелической церкви. Мать — Герлинд Каснер (1928–2019), урожденная Йенч. Получила педагогическое образование, преподавала английский язык и латынь.

Дед Ангелы Меркель по отцу, Людвиг Мариан Каснер (1896–1959), родился в Познани, этнический поляк. Имя при рождении — Людвик Мариан Казмерчак (Ludwik Marian Kaźmierczak). В 1923 году переехал в Берлин. Служил в полиции. В 1930 году сменил фамилию на Каснер.

У Ангелы Меркель есть младшие брат и сестра. Маркус Каснер (родился в 1957 году) — ученый-физик. Работает в Институте теоретической физики при Франкфуртском университете имени Гете, живет в Дармштадте. Ирене Каснер (родилась в 1964 году) — врач-эрготерапевт. Фото: Global Look Press

Детство и юность

Через шесть недель после рождения Ангелы семья перебралась из Западной Германии в Восточную: отец получил место пастора в деревне Квицов, расположенной рядом с городком Перлеберг. В 1957 году Каснеры переехали в Темплин (территория бывшей ГДР, нынешняя федеральная земля Бранденбург): Хорст Каснер возглавил пасторский колледж, располагавшийся на окраине городка, в усадьбе Вальдхоф. Здесь же, в Вальдхофе, разместилась семья пастора. Здесь и прошло детство будущего канцлера Германии.

«Детство состоит не только из политики, и в этом неполитическом смысле у меня была прекрасная жизнь, — вспоминает Меркель в одном из своих интервью. — Я выросла в чудесном краю, у меня были замечательные родители. Правда, я очень рано поняла, что в тесном дружеском кругу можно обсуждать что угодно, но за его пределами нужно быть осторожным. Однако тогда меня это не слишком тяготило». Ее ответ на вопрос о запахах детства: «Сосны, сено, аромат вареного картофеля».

В 1961 году Ангела Каснер пошла в первый класс политехнической средней школы города Темплина. Показывала блестящие успехи в учебе, особенно преуспевала в математике и русском языке (по этим предметам была лучшей в классе). Стала победительницей республиканской олимпиады по русскому, за что была награждена поездкой в Москву.

Учительница Ангелы, преподававшая в школе русский язык, характеризует свою бывшую ученицу как «очень одаренную», «амбициозную» и одновременно «застенчивую». Тем не менее она отнюдь не была изгоем в классе. Напротив, Кази (школьное прозвище Ангелы, производное от ее фамилии) пользовалась большой популярностью среди своих одноклассников, вспоминающих о ней как о «суперумной» девочке, которая всегда позволяла другим у себя списывать.

«По утрам класс собирался вокруг парты Ангелы, чтобы сверить домашнюю работу, — рассказывала одна из одноклассниц. — Мы знали: у Ангелы могут быть только правильные решения. Она никогда не прятала свою домашнюю работу. Наоборот: если кто-то чего-то не понял, Ангела не торопилась и объясняла очень обстоятельно, с большим терпением».

В годы учебы в школе состояла в пионерской организации имени Эрнста Тельмана, затем вступила в Союз свободной немецкой молодежи, аналог советского комсомола.

В 1973 году окончила среднюю школу с наивысшими оценками в аттестате по большинству предметов. За «выдающиеся общественные и образовательные достижения» получила серебряную медаль Лессинга, которой в ГДР награждались лучшие выпускники школ.

В том же 1973 году поступила на факультет физики Лейпцигского университета, носившего в те годы имя Карла Маркса. Во время учебы, по ее собственным словам, дважды в неделю подрабатывала барменшей на дискотеках. Окончила вуз в 1978 году, защитив на «отлично» дипломную работу. Ее тема: «Влияние пространственной корреляции на скорость бимолекулярных элементарных реакций в плотных средах».

Выйдя в 1977 году замуж, взяла фамилию мужа — Меркель. Фото: kremlin.ru

Профессиональная деятельность

После окончания университета стала научным сотрудником Центрального института физической химии Академии наук ГДР (Берлин). Работала сначала в отделении теоретической химии.

В 1986 году Ангеле Меркель была присуждена степень доктора естественных наук. Тема докторской диссертации: «Исследование механизма реакций распада с простым разрывом связей и расчет их скоростных констант на основании квантово-химического и статистического методов». После защиты диссертации перешла в отделение аналитической химии.

Принимала активное участие в работе институтского комитета Союза свободной немецкой молодежи. По ее собственным словам, она занималась культурно-массовой работой, однако, по версии некоторых сослуживцев, Меркель отвечала в организации за агитацию и пропаганду.

Начало политической карьеры

После падения Берлинской стены и краха восточногерманского коммунистического режима Ангела Меркель резко сменила род занятий. В декабре 1989 года она приходит в штаб-квартиру только что созданной партии «Демократический прорыв» и предлагает политической организации свои услуги.

В течение нескольких недель выполняет в «Демократическом прорыве» функции системного администратора (в качестве волонтера). Первое партийное поручение: распаковать, подключить и настроить присланные с Запада новенькие компьютеры, с которыми никто в штабе партии не умеет обращаться.

1 февраля 1990 года становится штатным референтом в аппарате председателя партии Вольфганга Шнура. С этого момента кривая ее политической карьеры взмывает круто вверх. Вскоре в старательном клерке обнаруживается талант спичрайтера, и она становится пресс-секретарем «Демократического прорыва». Практически одновременно с этим входит в состав правления партии.

После первых свободных выборов в Народную палату Германской Демократической Республики (прошли 18 марта 1990 года) и формирования нового кабинета министров в течение нескольких месяцев, вплоть до объединения Германии, была заместителем пресс-секретаря правительства ГДР. После слияния «Демократического прорыва» с восточногерманским Христианско-демократическим союзом, за которым вскоре последовало объединение с западногерманскими христианскими демократами, карьера Ангелы Меркель продолжилась в «большом» ХДС.

После первых общегерманских парламентских выборов, прошедших 2 декабря 1990 года, Меркель становится депутатом бундестага. С 18 января 1991 года — федеральный министр по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля. В 1994–1998 годах — федеральный министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей (федеральный канцлер — Гельмут Коль).

Во главе ХДС

На парламентские выборах, прошедших 27 сентября 1998 года, блок ХДС/ХСС потерпел разгромное поражение, получив худший на тот момент результат в своей истории. Это привело не только к смене власти в стране (новое правительство сформировала коалиция в составе СДПГ и «Зеленых»), но и к обновлению руководства партии.

Гельмут Коль покидает пост лидера Христианско-демократического союза, оставшись почетным председателем партии. Его преемником становится Вольфгант Шойбле. Должность генерального секретаря ХДС получила Ангела Меркель. Но на этом потрясения для партии не закончились. В конце 1999 года разразился скандал, связанный с так называемой аферой с по