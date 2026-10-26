«Дай нам Бог дожить до 25-летия»: как прошла годовщина «Норд-Оста», о которой почти забыли

24-я годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке прошла тихо и скромно. Кажется, и людей в этот раз собралось меньше, чем обычно. Оно и понятно, родственники погибших не молодеют. Кому-то тяжело добираться сюда. А кто-то, возможно, больше не может смотреть на эти ступеньки перед театральным центром, где 24 года назад оборвалась жизнь близких.

Журналистов почти не было. Это вам не звездные похороны, куда съезжаются федеральные телеканалы. Здесь ни одного микрофона, ни одной камеры.

Как прошла очередная акция памяти жертв «Норд-Оста» – в репортаже «МК».