Пашинян заявил о крайней сложности ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха крайне сложная. Он считает, что события в регионе вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев.

Политик отметил, что ожидает от российских миротворцев пресечения какой-либо попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе. По словам премьера, военные из Армении не служат в Нагорном Карабахе.

Глава правительства Армении также добавил, что Азербайджан хотел сорвать выполнение трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года.

Ранее руководство Нагорного Карабаха с 3 августа ввело частичную военную мобилизацию в непризнанной республике. Соответствующий указ подписал президент Араик Арутюнян. Ранее в Степанакерте отмечали, что Азербайджан допустил нарушение режима прекращения огня. Огонь по армянским позициям наносился с 9 утра среды. После обстрела погиб 1 человек, ранены 15 армянских военных.

В Баку же заверяли, что военнослужащий армии Азербайджана погиб при обстреле с армянской стороны позиций ВС страны.