Гийом Сизерон в шоке после завоевания второго «золота» в танцах на льду с новой партнершей

Французский фигурист Гийом Сизерон заявил, что до сих пор находится в шоке после того, как в среду в Милане он вернул себе золотую медаль Олимпийских игр в танцах на льду со своей новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри. Произошло это менее чем через год после того, как они начали выступать вместе. 33-летняя Фурнье-Бодри, фигуристка канадского происхождения, получившая французское гражданство как раз к Играм, присоединилась к Сизерону в марте прошлого года в рамках сотрудничества.