Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри выразила поддержку оказавшимся в затруднительном положении организаторам Азиатских игр, заявив, что она впечатлена условиями проживания спортсменов в японском Нагое, несмотря на критику со стороны конкурентов. Оргкомитет отказался от первоначальных планов по созданию специальной Олимпийской деревни в попытке сократить расходы, решив вместо этого разместить 17 тысяч спортсменов в бараках, напоминающих контейнеры, и на круизном судне.
Олимпийская чемпионка 2026 года в женском одиночном разряде Алиса Лью заявила, что пропустит предстоящий зимний сезон, чтобы отточить свою технику, но заверила болельщиков, что обязательно вернется в большой спорт. Она стала первой американкой с 2002 года, завоевавшей олимпийское золото среди девушек на Играх этого года в Италии, где она также помогла США завоевать первую позицию в командных соревнованиях. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Международный олимпийский комитет отстоял свое решение временно снять приостановку членства Олимпийского комитета России после того, как девять государств - членов Европейского союза призвали Брюссель прекратить финансирование спортивных организаций, которые вновь приняли в свои ряды российских и белорусских спортсменов. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что Олимпийские игры должны придерживаться модели солидарности и не вводить прямые выплаты за участие или победу спортсменов. Таким образом, зимбабвийская чиновница поставила один из самых острых вопросов олимпийского движения в центр своего первого этапа во главе организации, в то время как МОК пересматривает планы развития Игр в рамках подхода «Готовность к будущему». «МК-Спорт» рассказывает подробности.
После завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года внимание итальянских властей переключилось на финансовую отчетность прошедших соревнований. Фонд «Милан-Кортина-2026» столкнулся с дефицитом в размере от 130 до 300 миллионов евро, а окончательные данные должны быть представлены весной 2027 года. Независимые источники указывают на дыру в размере около 310 млн евро в отчетности структур, которые отвечали за организацию и продвижение мероприятий, связанных с Играми.
В четверг во всем мире открылась продажа билетов на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Это произошло после того, как, по словам организаторов, первая неделя предварительных продаж в Калифорнии установила зрительский рекорд, что подчеркивает высокий спрос на билеты на Игры, которые в значительной степени зависят от частных поступлений. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Илья Малинин из США занял лишь восьмое место в мужском одиночном разряде по фигурному катанию на Олимпиаде-2026, хотя мечтал и стремился к совершенно другой позиции. 21-летний фигурист выиграл нечто другое - премию «Честная игра» на Играх в Италии. Его объятия с чемпионом Михаилом Шайдоровым из Казахстана после неудачного выступления в произвольной программе покорили жюри и болельщиков, которые проголосовали за него в рекордном количестве. «МК-Спорт» рассказывает подробности
Международный олимпийский комитет подтвердил свою поддержку Олимпийского перемирия на фоне эскалации региональной напряженности на Ближнем Востоке, не уточнив, правда, нарушают ли удары США и Израиля по Ирану условия этого соглашения. В своем заявлении МОК признал сложную реальность современного мира, с которой ведущему международному спортивному органу приходится сталкиваться как глобальной организации, действующей в условиях геополитической нестабильности. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, победившая в гигантском слаломе и супергиганте на Олимпийских играх в Италии, досрочно завершила этот сезон. Об этом решении королевы Белой олимпиады - 2026 сообщила Итальянская федерация зимних видов спорта. 35-летняя спортсменка получила множественные переломы и разрыв крестообразной связки после падения на прошлогоднем чемпионате Италии, но сумела восстановиться и провела свой лучший олимпийский сезон в карьере. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Аделия Петросян на дебютном международном старте, который пришелся на Олимпийские игры, по сумме программ набрала 214,53 балла (72,89 балла за короткую программу + 141,64 балла за произвольную). Это – шестое место. Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лью (226,79; 76,59+150,20), серебро у японки Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронза – у японки Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45).
Глава спортивного подразделения итальянской общественной телерадиокомпании Rai Паоло Петрекка подал в отставку после того, как его бессвязный комментарий церемонии открытия зимних Олимпийских игр вызвал протесты среди журналистов.
Странное зрелище, спорные ситуации, вызванные погодой, и ряд неожиданных результатов, которые изменили облик этого вида спорта по мере расширения его олимпийской программы. В программу XXV Белой Олимпиады вошло шесть дисциплин по прыжкам с трамплина, в том числе два олимпийских дебюта - индивидуальные соревнования среди женщин на большом трамплине и командные соревнования среди мужчин. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Международный олимпийский комитет выступил в защиту продажи футболки из коллекции «Наследие Берлин - 1936», появившейся в продаже во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии, после резкой критики со стороны различных немецких и европейских организаций. Представители МОК заявили, что необходимо защищать любые товарные знаки, несмотря на опасения по поводу изображений, связанных с олимпийской пропагандой эпохи Третьего рейха. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара заняли лишь пятое место после разочаровывающей короткой программы на Олимпийских играх в Италии в воскресенье. Немцы Минерва Фабьен Хазе с Никитой Володиным неожиданно лидируют, вторыми идут Анастасия Метелкина и Лука Берулава, Миура назвал этот результат проверкой на выносливость, подчеркнув важность самообладания, а не начисления баллов перед произвольной программой в понедельник.
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне в воскресенье оформила победный дубль на родных для неё зимних Олимпийских играх-2026, добавив к титулу в супергиганте, завоеванному в прошлый четверг, еще и победу в гигантском слаломе. Главная королева белого цирка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин снова осталась без медали. Шведка Сара Хектор, чемпионка Пекина 2022 года, разделила серебро с норвежкой Теей Луизой Стьернесунд, показав удивительно одинаковые результаты в обоих заездах.
Петр Гуменник, вошедший в топ-6 мужского одиночного катания на Олимпийских играх в Милане-2026, выступит в показательных выступлениях сильнейших фигуристов. У спортсмена произошли изменения и в рейтинге: остался в прошлом нулевой, образовавшийся из-за отсутствия международных стартов, с которым он выходил на олимпийский лед. 15 февраля в Милан прилетела Аделия Петросян.
Трехкратные чемпионы мира в танцам на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США завоевали на Олимпиаде в Италии не только серебряные медали, но и сердца огромной армии болельщиков фигурного катания, которые ставят под сомнение судейство, лишившее, по их мнению, эту пару «золота». Дискуссия вокруг победы французского дуэта Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона в танцах на льду в привела к созданию петиции на с призывом к Международному союзу конькобежцев пересмотреть результаты соревнований.
Возвращение российского спорта в лоно Международного олимпийского комитета вновь стало предметом активного обсуждения на зимней Олимпиаде в Италии. Сейчас уже вырисовываются предварительные сроки: Исполнительный комитет МОК может рассмотреть вопрос о полном восстановлении нашей страны в правах в апреле или мае этого года. Причиной возобновления дискуссии стали заявления министра спорта России и президента ОКР Михаила Дегтярева, сделанные в среду на заседании Комитета Государственной думы.
Французский фигурист Гийом Сизерон заявил, что до сих пор находится в шоке после того, как в среду в Милане он вернул себе золотую медаль Олимпийских игр в танцах на льду со своей новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри. Произошло это менее чем через год после того, как они начали выступать вместе. 33-летняя Фурнье-Бодри, фигуристка канадского происхождения, получившая французское гражданство как раз к Играм, присоединилась к Сизерону в марте прошлого года в рамках сотрудничества.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич будет не допущен до участия в зимних Олимпийских игр-2026 в Италии за использование шлема с изображением украинских спортсменов, погибших в конфликте с Россией после начала СВО в 2022 году. Об этом заявил в четверг сам спортсмен. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Петр Гуменник по результатам выступления в короткой программе попал в предпоследнюю разминку. Конечно, попадание с произвольной программой в сильнейшую группу, туда, где собрались основные претенденты на медали, сейчас поджигало бы всех с особой яростью. Но главный для многих вопрос все еще актуален: есть ли теперь у Петра шансы на медаль? Какой скачок возможно сделать с двенадцатого места?
Американская делегация на зимних Олимпийских играх в Италии во вторник вновь оказалась втянутой в общественную войну своей страны после того, как президент США Дональд Трамп назвал фристайлиста Хантера Хесса настоящим неудачником. Это побудило его товарищей по олимпийской команде сплотиться вокруг него и защитить свободу выражения мнений, которая, по их словам, и определяет нацию.
Проходящие в Италии зимние Олимпийские игры-2026 оказались богаты на скандалы – политические, бытовые и даже любовные. В интервью на норвежском телевидении обладатель олимпийской медали Стурла Хольм Легрейд признался в романе на стороне.