На Украине сотрудники ТЦК сбили мотоциклиста

В Каменском Днепропетровской области автомобиль с сотрудниками военкомата сбил мотоциклиста. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщило украинское издание «Время.ua».

Авария произошла 4 октября. Очевидцы рассказали, что сотрудники военкомата ехали на служебном автомобиле Рено Кангу. После столкновения машину оставили на месте происшествия, а военных увезли на другом автомобиле. Очевидцы также заметили, что спереди и сзади у машины были разные номерные знаки.

В пресс-службе областного военкомата заявили, что ДТП не связано с мерами по мобилизации. Предварительная причина аварии — нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.