Дроны ВСУ атаковали регион России - погиб мужчина

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки они несколько раз наносили удары по Запорожской области. К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области.

Так, вблизи села Владимировка Приазовского муниципального округа беспилотник атаковал грузовик. В результате пострадал мужчина 1975 года рождения.

Еще одна атака была совершена на гражданский автомобиль вблизи населённого пункта Орловка Приморского муниципального округа. К сожалению, водитель погиб.

Также был нанесен удар по машине вблизи села Кирпичное Акимовского муниципального округа. Пострадал водитель.

Ранее наше издание сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

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