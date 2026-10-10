Россиянка поплавала в Индийском океане и едва не умерла

Жительница Москвы получила опасную травму во время купания в Индийском океане у берегов Шри-Ланки. Она столкнулась с рыбой-камнем, яд которой смертельно опасен. Врачам удалось спасти туристку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел, когда москвичка купалась. Она почувствовала резкую боль в ноге. Выбравшись на берег, увидела кровь и обратилась в кафе. Там решили, что ее укусила мурена или уколол морской еж. Но через пять минут нога онемела, и девушка не смогла идти.

Пострадавшую возили по больницам всю ночь. Ей сделали около десяти инъекций. Медики подтвердили, что она столкнулась с одной из самых опасных рыб Индийского и Тихого океанов. Рыба-камень обитает на дне, а в ее спинных шипах находятся ядовитые железы.

Токсин в тяжелых случаях приводит к падению давления, нарушениям работы сердца и смерти. Москвичке успели оказать помощь до того, как яд достиг жизненно важных органов.