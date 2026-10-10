В Пенсильвании при стрельбе погибли не менее девяти человек

Девять человек, включая двух детей, погибли при стрельбе в Пенсильвании

По меньшей мере девять человек, включая двух детей, стали жертвами стрельбы в городе Эри, штат Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел в пятницу около 17:00 по местному времени (00:00 мск). Сотрудники правоохранительных органов приехали на место после сообщений о стрельбе. На улице были найдены тела двух женщин. Внутри дома, где произошла стрельба, обнаружили тела еще нескольких жертв.

Подозреваемый покончил с собой. В полиции заявили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет. По факту случившегося начато расследование.