Для кого-то это может показать забавным, но главная наша надежда в Рио-де-Жанейро — 20-летний парень. Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов. Несмотря на юный возраст, он уже имеет внушительный послужной список, который априори нагоняет страх на соперников. В 20 лет Садулаев является двукратным (!) чемпионом мира, поднимался на высшие ступени пьедестала на Европейских играх и первенстве Старого света. Собственно, лучше всего за него скажет статистика: на взрослом уровне он не проигрывал ни разу. Еще с молодежных соревнований ему за волю к победе дали прозвище «Русский танк». Конечно, это крупнейший турнир и случиться на нем может все что угодно, но предпосылок для того, чтобы Садулаев прервал свою триумфальную серию — нет. Если он выступит на своем уровне, то схватки будут заканчиваться в его пользу, а копилка сборной России пополнится золотой медалью.