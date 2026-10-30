Будущий «повелитель бюджета» и хранитель Фонда национального благосостояния (ФНБ) Антон Германович Силуанов родился в Москве 12 апреля 1963 года в семье финансистов. Ему было суждено продолжить семейную династию и прославить фамилию.

Детство

Мать будущего министра финансов, Янина Николаевна, работала сначала в издательстве «Финансы и статистика», а затем в редакционно-издательском отделе Государственного университета Министерства финансов РФ. Отец, Герман Михайлович Силуанов, окончил факультет «Финансы» Московского государственного экономического института. После получения диплома он работал в Министерстве финансов СССР, где в 1991 году стал начальником отдела, а к моменту выхода на пенсию в 1996 году занимал пост замначальника департамента кредита и денежного обращения в Минфине России. У Антона Силуанова есть младший брат Всеволод, о котором он иногда упоминает в интервью, рассказывая о своем детстве. Некоторые источники утверждают, что брат также сейчас работает в системе Минфина. Детство, проведенное в среде родителей-финансистов, повлияло на выбор профессии будущего государственного деятеля, и после школы он решил пойти по их стопам.

Образование

В 1985 году Антон Силуанов окончил Московский финансовый институт (ныне это Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности «Финансы и кредит». Будущий министр в золотые годы своей юности отличную учебу совмещал с бурной социальной жизнью. Еще будучи студентом, он попросился на работу в Минфин. Как вспоминал Борис Супрунович, бывший декан факультета «Финансы и кредит», на котором и учился молодой Антон Силуанов, тот был заводилой на курсе, от коллектива не отрывался: и на уборку картофеля ездил, и в собраниях участвовал. Учился он отлично. Все профессора замечали, что мир цифр — его стихия. «Больше всего Силуанов удивил меня, когда на последнем курсе попросил, чтобы его по распределению отправили на работу в Минфин РСФСР, — поделился Супрунович воспоминаниями. — В то время наши выпускники туда не стремились: зарплата низкая, работа скучная, да у самого ведомства влияния практически не было никакого». С августа 1985-го по март 1987 года молодой финансист работал на должности экономиста в «Гипрорыбе» и был старшим экономистом Министерства финансов РСФСР. С марта 1987-го по май 1989 года проходил действительную военную службу в Советской Армии. В своей части, которая была под началом КГБ, он в течение двух лет исполнял обязанности начфина. Занимаясь финансовым обеспечением, Силуанов вел кассу, начислял зарплату солдатам и в то же время исполнял обязанности дежурного по части. Демобилизовался он в звании старшего лейтенанта и продолжил трудовую деятельность в Минфине. Фото: Геннадий Черкасов

В 1994 году Силуанов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Бюджетная политика государства в условиях перехода к рыночным отношениям. На примере Российской Федерации». Ученый совет в Научно-исследовательском финансовом институте Минфина РФ поддержал присуждение этого научного звания 31-летнему молодому ученому. В 2012 году Силуанову была присуждена уже докторская степень после защиты его работы «Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России». Ведущей организацией по данной защите была Высшая школа экономики. С января 2013 года Силуанов начал работать еще и деканом финансово-экономического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.

Госслужба

Вернувшись в Минфин после армии в 1989 году, Силуанов до 1992 года прошел последовательно все ступени карьеры госслужащего в этом ведомстве, начав с должности ведущего экономиста и дойдя до заместителя начальника отдела и консультанта. Далее до октября 1997 года он работает заместителем руководителя бюджетного департамента Минфина России. Затем становится руководителем департамента макроэкономической политики и банковской деятельности в этом ведомстве. На этой должности он находится до июля 2003 года. Затем Силуанов дважды занимал кресло замминистра финансов, работая в одной команде с тогдашним главой ведомства Алексеем Кудриным: с июля 2003-го по май 2004-го и с декабря 2005 по сентябрь 2011 года. А в небольшом перерыве между этими должностями он становился директором Департамента межбюджетных отношений. После ухода Кудрина, с 16 декабря 2011 года, Силуанов возглавляет Минфин РФ, перед этим несколько месяцев проработав в качестве исполняющего обязанности главы ведомства. В 2018 году он также был назначен первым вице-премьером в правительстве тогдашнего главы кабмина Дмитрия Медведева. Однако после отставки всего кабинета министров в 2020 году перестал занимать этот пост, но снова возглавил Минфин Российской Федерации уже при премьере Михаиле Мишустине. Фото: wikipedia.org Абсолютный приоритет для Силуанова — соблюдение и исполнение бюджета, что заставляет придерживаться порой сверхжесткой политики, направленной на ограничение госрасходов. Именно ему принадлежат социально непопулярные реформы — от повышения пенсионного возраста и увеличения НДС до введения налога на самозанятых, причем эту инициативу реализовать Минфину удалось уже вместе с ФНС. Много внимания уделяет Силуанов и ситуации с наполняемостью Фонда национального благосостояния (ФНБ) — резервной «кубышки» правительства. Минфину под его руководством удалось усовершенствовать бюджетное правило, которое стало жестким, но и более понятным и предсказуемым для всех экономических агентов.

Увлечения

С юности Антон Силуанов интересовался мотоциклами, которые, по его признанию, дают ему ощущение свободы, «как за штурвалом корабля». Кроме того, министр финансов России владеет немецким языком, интересуется подводной охотой и коллекционирует грампластинки.

Публикации

За свою карьеру Антон Силуанов дал много резонансных интервью. Однако если говорить о научных публикациях, то наиболее известна его статья-автореферат по докторской диссертации «Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России» в журнале «Дело» за 2011 год.

Личная жизнь и семья

Антон Силуанов не любит афишировать свою личную жизнь, считая ее «частным делом». Известно, что он был женат, однако в 2016 году из декларации о его доходах исчезла информация о супруге. С 2020 года в прессе, в том числе западной, министру финансов начали приписывать роман с Ольгой Хромченко, совладелицей строительной компании «Русдор-Финанс», однако сам он никак не комментировал эту информацию.

У Антона Силуанова двое взрослых сыновей, которые также пошли по его стопам и стали финансистами. Сын Глеб (родившийся в 1999 году) окончил Финансовый университет при Правительстве РФ и является также выпускником Школы молодых политиков. О втором сыне Алексее известно еще меньше: есть информация, что он руководит департаментом регионального развития в «Аэрофлоте».

Награды

Антон Силуанов имеет множество наград, благодарностей и орденов. Первую почетную грамоту от Минфина он получил в 2001 году, на следующий год ведомство вручило еще и официальную благодарность за работу, а потом «за заслуги в области экономики, финансовой деятельности и многолетнюю добросовестную работу» поблагодарил его Президент России в 2002 и 2012 годах. Действующий министр финансов награжден медалями за заслуги перед Чечней (2008 год) и Республикой Карелия (2020 год). Имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» (2007 год) и два ордена с такой же формулировкой третьей (2013 год) и четвертой (2011 год) степеней. Кроме того, Силуанов награжден орденом «Полярная звезда» (Якутия) и «Дуслык» (Татарстан, вручен в 2015 году).

ФИО: Антон Германович Силуанов

Должность: министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года

Дата рождения: 12 апреля 1963 года

Рост: 178 см