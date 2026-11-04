Культура хастла и вундеркиндов сформировала обречённое чувствовать себя недостаточно хорошим поколение

Тейлор Свифт сохраняет титул королевы музыкальной индустрии. Она работает в бизнесе уже давно, но в свои 36 года у неё всё ещё возникают бытовые проблемы. Молодых людей должно вдохновлять то, что кто-то в столь юном возрасте добивается такого успеха. Но, несмотря на усилия подать положительный пример, Свифт представляет поколение супер-молодёжи, с которой неизбежно сравнивают обычных молодых людей. Психологи поясняют, что молодые люди невольно сравнивают звёзд с собой и результат им не нравится. Возникает мысль «Я так молод, а уже обречён». Необходимо забыть о списке Forbes тем, кому нет 30, ибо 30 — это новые 40. В свои годы Свифт даже не считается не по годам успешной, потому что она просто регулярно добивается успеха.