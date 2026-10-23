Какой сегодня праздник: 23 октября 2026 года

23 октября 2026 года — 296-й день года по григорианскому календарю. Эта дата богата на события, памятные даты и дни рождения известных личностей. Рассказываем, чем примечателен этот день.

Сколько дней до Нового года?